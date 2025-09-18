Porodična kuća Maje Nikolić na Dedinju skrivena je od očiju javnosti, spoj minimalizma i luksuza

Kuća Maje Nikolić uređena sa puno stila
Voditeljka jutarnjeg programa „Jutro na Blicu“ Maja Nikolić u braku je dvadeset godina i skoro isto toliko vremena živi u mirnom kraju Dedinja.
Njen mali porodični raj, koji deli sa suprugom Aleksandrom, ćerkama Teom i Tiom, i sinom Darkom, ušuškan je u zelenilu, pa tokom sunčanih dana zajedno uživaju u lepo uređenoj bašti.
Maja se često pratiocima na društvenim mrežama obrati iz svoje dnevne sobe, u kojoj dominira nameštaj svetle boje, a utisak topline daju šareni jastuci.
Na snimcima je uglavnom bez šminke, što joj ne predstavlja nikakav problem budući da je prirodno lepa žena.
Iako iskreno priznaje da joj kuvanje nije omiljeni kućni posao, kao svaka majka nastoji da ćerkama i sinu ugodi i kada je reč o pripremanju omiljenih specijaliteta.
„Osećam se nedefinisano danas, pa kuvam celo pre podne. Ne znam zašto sam mislila da će mi to popraviti raspoloženje jer ne volim da kuvam. Klinci će biti srećni, pa zato”, poručila je u jednoj objavi iz moderno opremljene kuhinje.
Možda Maji kuvanje ne ide lako, ali zato s lakoćom gaji cveće, pa su prozori ispunjeni saksijama sa orhidejama.
„Da li je kuća zaista dom ako nema psa”, zapitala se glasno lepa voditeljka, predstavljajući kućnog ljubimca po imenu Tedi.
„Tediša je definitivno postao Nikolić”, poručila je u šali.
