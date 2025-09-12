Yandex Go pokrenuo iznajmljivanje električnih trotineta u Nišu

Građani i posetioci Niša prvi su u Srbiji dobili mogućnost da putem aplikacije Yandex Go iznajmljuju električne trotinete. Nova usluga pokrenuta je kao pilot projekat, Unapređenje mikromobilnosti na teritoriji grada Niša, Gradske uprave za komunalne delatnosti, poslove inspekcije i komunalne milicije i kompanije Yandex Srbija. Yandex Go

Električni trotinet je još jedan od načina urbanog prevoza, pogodan za kraća putovanja i predstavlja alternativu drugim vidovima transporta. Pomaže ljudima da brže stignu do odredišta, izbegnu saobraćajne gužve i uštede vreme u poređenju sa pešačenjem. Istovremeno, vožnja trotinetom je i odličan način da se provede vreme na otvorenom.

Kako se koriste trotineti i koliko usluga košta

Da biste koristili uslugu iznajmljivanja trotineta, potrebno je da instalirate Yandex Go aplikaciju ili da je ažurirate na najnoviju verziju. Aplikacija je u Srbiji dostupna na iOS , Android i AppGallery platformama. Nakon rezervacije trotineta, svako dobija 10 minuta besplatnog vremena da se dođe do njega. Yandex Go

Cena iznajmljivanja iznosi 70 dinara prilikom starta, a zatim od 9,9 dinara po minutu vožnje. Za one koji planiraju češće da koriste trotinet, isplativije je kupiti paket od 30, 50 ili 100 minuta. Putovanja gradom tada postaju jeftinija za 20–30% u zavisnosti od paketa. Svi korisnici mogu da kupe i pretplatu za besplatan start - mesečnu ili polugodišnju. Trošak vožnje automatski se obračunava na bankovnoj kartici povezanoj u aplikaciji. Yandex Go

Važne napomene o korišćenju trotineta

Trotinete u aplikaciji Yandex Go mogu da iznajmljuju samo osobe starije od 18 godina. Pre prve vožnje korisnici dobijaju kratak bezbednosni vodič, a tokom vožnje obavezno je nošenje zaštitne kacige i reflektujućeg prsluka kada je mrak. Trotineti su opremljeni modulom koji može automatski da smanji njihovu brzinu u određenim zonama. Nakon vožnje, neophodno je da se trotineti parkiraju u označene parking-zone, koje su takođe prikazane u aplikaciji. Yandex Go









