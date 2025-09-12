Yandex Go pokrenuo iznajmljivanje električnih trotineta u Nišu

Građani i posetioci Niša prvi su u Srbiji dobili mogućnost da putem aplikacije Yandex Go iznajmljuju električne trotinete. Nova usluga pokrenuta je kao pilot projekat, Unapređenje mikromobilnosti na teritoriji grada Niša, Gradske uprave za komunalne delatnosti, poslove inspekcije i komunalne milicije i kompanije Yandex Srbija.
Električni trotinet je još jedan od načina urbanog prevoza, pogodan za kraća putovanja i predstavlja alternativu drugim vidovima transporta. Pomaže ljudima da brže stignu do odredišta, izbegnu saobraćajne gužve i uštede vreme u poređenju sa pešačenjem. Istovremeno, vožnja trotinetom je i odličan način da se provede vreme na otvorenom.
Kako se koriste trotineti i koliko usluga košta
Da biste koristili uslugu iznajmljivanja trotineta, potrebno je da instalirate Yandex Go aplikaciju ili da je ažurirate na najnoviju verziju. Aplikacija je u Srbiji dostupna na iOS, Android i AppGallery platformama. Nakon rezervacije trotineta, svako dobija 10 minuta besplatnog vremena da se dođe do njega.
Cena iznajmljivanja iznosi 70 dinara prilikom starta, a zatim od 9,9 dinara po minutu vožnje. Za one koji planiraju češće da koriste trotinet, isplativije je kupiti paket od 30, 50 ili 100 minuta. Putovanja gradom tada postaju jeftinija za 20–30% u zavisnosti od paketa. Svi korisnici mogu da kupe i pretplatu za besplatan start - mesečnu ili polugodišnju. Trošak vožnje automatski se obračunava na bankovnoj kartici povezanoj u aplikaciji.
Važne napomene o korišćenju trotineta
Trotinete u aplikaciji Yandex Go mogu da iznajmljuju samo osobe starije od 18 godina. Pre prve vožnje korisnici dobijaju kratak bezbednosni vodič, a tokom vožnje obavezno je nošenje zaštitne kacige i reflektujućeg prsluka kada je mrak. Trotineti su opremljeni modulom koji može automatski da smanji njihovu brzinu u određenim zonama. Nakon vožnje, neophodno je da se trotineti parkiraju u označene parking-zone, koje su takođe prikazane u aplikaciji.
Pročitajte još
Yandex Go pokrenuo iznajmljivanje električnih trotineta u Nišu
Građani i posetioci Niša prvi su u Srbiji dobili mogućnost da putem aplikacije Yandex Go iznajmljuju električne trotinete
12/09/2025Saznajte više
Najbolja metoda za razmnožavanje lavande, stvorićete prelepu mirisnu živu ogradu u vašem domu
Do septembra, većina engleskih sorti lavande završava s glavnim cvetanjem, a biljka prelazi u fazu mirovanja s gustim, sivkasto-zelenim lišćem. Upravo tada je idealno vreme da se lavanda oreže i razmnoži
12/09/2025Saznajte više
Nikola i Marko maminom pinđuru ne mogu da odole, paprike su savršeno pečene i sočne
Recept za pinđur Slavice Rokvić obožava cela porodica
12/09/2025Saznajte više
Ajvar Nade Topčagić uvek uspe, 35 godina pravi ga bez greške, njen trik ne piše ni u jednom kuvaru
Ajvar Nade Topčagić svi hvale, 35 godina sprema ga na isti način
11/09/2025Saznajte više
KONSTANTINOS ARGIROS STIŽE U BEOGRAD!
Grčka megazvezda prvi put pred srpskom publikom - spektakl u Plavoj dvorani Sava Centra 12. oktobra
10/09/2025Saznajte više
Kako urediti mali stan? Funkcionalnih 46 kvadrata, sređenih kao iz kataloga
Saznajete kako urediti mali stan i maksimalno iskoristiti prostor
09/09/2025Saznajte više
Komentari (0)