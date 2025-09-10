KONSTANTINOS ARGIROS STIŽE U BEOGRAD!

Grčka megazvezda prvi put pred srpskom publikom - spektakl u Plavoj dvorani Sava Centra 12. oktobra
Beograd, septembar 2025. - Grčki muzički fenomen i pop zvezda broj jedan, Konstantinos Argiros, dolazi u Beograd! Njegov prvi koncert u Srbiji održaće se 12. oktobra 2025. u Plavoj dvorani Sava Centra, a ovaj događaj biće prava muzička čarolija, deo njegove velike evropske turneje.
„Jedva čekam da nastupim u Beogradu! O ovom koncertu razgovaramo već godinama i presrećan sam što ćemo se konačno sresti. Svakodnevno dobijam poruke iz Srbije, ljudi pevaju moje pesme, i želim da te večeri svi zajedno spojimo glasove u jedan. Biće to magična noć za pamćenje“, poručuje Argiros.
Grčka emocija, balkanski ritam, svetski spektakl
Sa rasprodatim koncertima širom sveta, uključujući Royal Albert Hall u Londonu, Barclays Center u Njujorku i predstojeće nastupe u Sydney Opera House, Argiros donosi Beogradu najbolje od mediteranskog zvuka i vrhunsku produkciju.
„Moj tim i ja pažljivo pripremamo svaki detalj – melodiju, aranžmane, svetlo i zvuk – kako bismo publici pružili iskustvo za pamćenje. Ne želim da postavljam granice. Muzika je univerzalni jezik i želim da nas poveže tu, u Plavoj dvorani“, ističe pevač.
Oduševljen Beogradom, inspirisan srpskom muzikom
Iako mu je ovo prvi nastup u Srbiji, Beograd mu nije nepoznat. „Bio sam ovde na odmoru sa prijateljima i potpuno sam se zaljubio u grad. Šetnje starim gradom i obalom reke su nezaboravne“, kaže Argiros.
Otkrio je i svoje divljenje srpskoj muzici: „Obožavam rad Gorana Bregovića. Njegova muzika je posebna, uzbudljiva i dirljiva u isto vreme. Srećan sam što imam mnogo prijatelja na srpskoj muzičkoj sceni, među njima i Sašu Kovačevića.“
Veče koje ne smete propustiti
Sa megahitovima poput “Ax Kardia Mou”, “Ti Me Katastrafeis” i “Eleftheros”, publiku očekuje nezaboravna noć ispunjena emocijom, energijom i vrhunskom produkcijom. Argiros obećava spoj grčkih ritmova, balkanskog duha i svetskog spektakla - i upravo zato će ovo biti jedan od najvažnijih koncerata sezone.
Ulaznice su dostupne putem linka | eFinity - Your infinite e-solution! i na svim eFinity prodajnim mestima.
Pročitajte još
Kako urediti mali stan? Funkcionalnih 46 kvadrata, sređenih kao iz kataloga
Saznajete kako urediti mali stan i maksimalno iskoristiti prostor
09/09/2025Saznajte više
Plava dvorana donosi nezaboravan filmski vikend: Bioskopski spektakli na najvećem platnu u regionu
Plava dvorana donosi nezaboravan filmski vikend
09/09/2025Saznajte više
Sok za dizanje energije po receptu Maje Volk: Potrebna su 4 sastojka i ni kap vode
Osvežavajući sok po receptu Maje Volk sa kurkumom
09/09/2025Saznajte više
Danijela Dimitrovska pokazala novi dom na primorju, holivudski luksuz
Novi dom Danijele Dimitrovske nalazi se na Jadranu
08/09/2025Saznajte više
Prepisala od svekrve: Cela porodica obožava recept Sare Rokvić za banana hleb
Recept Sare Rokvić za banana hleb vredi isprobati
08/09/2025Saznajte više
Raj na Zemlji: Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi omiljeno je mesto okupljanja njegovih prijatelja i kolega FOTO
Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi tokom toplih dana mesto je okupljanja porodice i prijatelja
07/09/2025Saznajte više
Komentari (0)