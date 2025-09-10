KONSTANTINOS ARGIROS STIŽE U BEOGRAD!

Grčka megazvezda prvi put pred srpskom publikom - spektakl u Plavoj dvorani Sava Centra 12. oktobra

Beograd, septembar 2025. - Grčki muzički fenomen i pop zvezda broj jedan, Konstantinos Argiros, dolazi u Beograd! Njegov prvi koncert u Srbiji održaće se 12. oktobra 2025. u Plavoj dvorani Sava Centra, a ovaj događaj biće prava muzička čarolija, deo njegove velike evropske turneje.

„Jedva čekam da nastupim u Beogradu! O ovom koncertu razgovaramo već godinama i presrećan sam što ćemo se konačno sresti. Svakodnevno dobijam poruke iz Srbije, ljudi pevaju moje pesme, i želim da te večeri svi zajedno spojimo glasove u jedan. Biće to magična noć za pamćenje“, poručuje Argiros.

Kostas Avgoulis

Grčka emocija, balkanski ritam, svetski spektakl

Sa rasprodatim koncertima širom sveta, uključujući Royal Albert Hall u Londonu, Barclays Center u Njujorku i predstojeće nastupe u Sydney Opera House, Argiros donosi Beogradu najbolje od mediteranskog zvuka i vrhunsku produkciju.

„Moj tim i ja pažljivo pripremamo svaki detalj – melodiju, aranžmane, svetlo i zvuk – kako bismo publici pružili iskustvo za pamćenje. Ne želim da postavljam granice. Muzika je univerzalni jezik i želim da nas poveže tu, u Plavoj dvorani“, ističe pevač.

Oduševljen Beogradom, inspirisan srpskom muzikom

Iako mu je ovo prvi nastup u Srbiji, Beograd mu nije nepoznat. „Bio sam ovde na odmoru sa prijateljima i potpuno sam se zaljubio u grad. Šetnje starim gradom i obalom reke su nezaboravne“, kaže Argiros.

Otkrio je i svoje divljenje srpskoj muzici: „Obožavam rad Gorana Bregovića. Njegova muzika je posebna, uzbudljiva i dirljiva u isto vreme. Srećan sam što imam mnogo prijatelja na srpskoj muzičkoj sceni, među njima i Sašu Kovačevića.“

Kostas Avgoulis

Veče koje ne smete propustiti

Sa megahitovima poput “Ax Kardia Mou”, “Ti Me Katastrafeis” i “Eleftheros”, publiku očekuje nezaboravna noć ispunjena emocijom, energijom i vrhunskom produkcijom. Argiros obećava spoj grčkih ritmova, balkanskog duha i svetskog spektakla - i upravo zato će ovo biti jedan od najvažnijih koncerata sezone.

Ulaznice su dostupne putem linka | eFinity - Your infinite e-solution! i na svim eFinity prodajnim mestima.









