Kako urediti mali stan? Funkcionalnih 46 kvadrata, sređenih kao iz kataloga

Kako urediti mali stan i maksimalno iskoristiti kvadraturu, a pritom sačuvati stil i udobnost?
Kao odgovor pogledajte primer studio prostora od 46 m² u Minsku, koji se nalazi na 17. spratu stambene zgrade, sa spektakularnim pogledom na grad, a delo je dizajnerke Vere Prokhorove.
Ovaj mali stan osmišljen je za mladi par zaposlen u IT sektoru, pa je morao da odgovori na brojne zahteve: funkcionalna kuhinja za svakodnevno kuvanje, radni prostor sa dva mesta za računar, udoban bračni krevet, dnevni kutak sa sofom i dovoljno prostora za odlaganje.
Glavni cilj bio je da se sve ove potrebe uklope u kompaktan prostor, a da stan ne izgleda pretrpano. Rešenje je pronađeno u jasnom zoniranju i minimalističkom pristupu.
Pročitajte Stan samo 38 kvadrata, a ima sve! (foto)
Enterijer odiše svetlošću i fluidnošću, dok su zidovi u beloj boji poslužili kao neutralna osnova i sigurno rešenje kada je u pitanju uređenje malog stana. Na toj pozadini ističu se pažljivo raspoređeni blokovi u živim bojama, koji prostoru daju dinamiku i toplinu. Svaka funkcionalna celina je jasno definisana, bez vizuelnog „sudara“ različitih zona - piše portal casadesign.rs.
Poseban akcenat dat je prostoru za spavanje. Umesto klasične spavaće sobe, dizajnerka je osmislila kapsulu – intiman kutak koji pruža osećaj udobnosti i sigurnosti. Ovaj prostor je topliji, obložen materijalima koji podstiču osećaj prijatnosti i odmora.
Takvo rešenje omogućava da se na maloj kvadraturi izdvoji zona za san koja izgleda posebno i funkcioniše kao mali svet za sebe.
Mali stan i prostor za opuštanje
Stan ima i lođu zatvorenu velikim staklenim površinama, koja je transformisana u neobičan prostor za odmor. Inspirisana atmosferom barova na plaži, ova zona nudi savršeno mesto za opuštanje, ispijanje kafe ili posmatranje panoramskog pogleda na grad. Tako je i najmanji deo stana iskorišćen kreativno, bez gubitka funkcionalnosti.
Spoj estetike i praktičnosti
Ovaj studio od 46 m² pokazuje da manja kvadratura ne znači i odricanje od udobnosti i da odgovor na pitanje kako urediti mali stan ne mora da bude komplikovan. Kombinacijom pametnog planiranja, praktičnih rešenja za odlaganje i pažljivog odabira boja i materijala, nastao je enterijer koji je jednako funkcionalan koliko i inspirativan.
Casadesign donosi rešenje za uređenje malog stana koji zadovoljava sve potrebe mladog para, a ujedno odiše modernim stilom i jedinstvenom atmosferom.
