Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi nema koga nije ugostila od njegovih prijatelja i kolega sa glumačke i javne scene.
Iako je javnost poverovala da je i sama mogla da se uveri u to kako Bjelina kuća izgleda, a na osnovu serije „Vratiće se rode”, prava istina je da ona izgleda potpuno drugačije.
S obzirom na to da je reč o vojvođanskom, ravničarskom kraju, Bjela i njegov brat Goran iskoristili su pun potencijal imanja na kom su odrasli.
Za početak, staru zgradu su u potpunosti adaptirali, od dvorišta napravili mesta za roštilj, društvene igre i sport, a nije tajna da tamo oni često goste prijatelje i kolege.
Milan Marić, Petar Benčina, Aleksandar Radojičić jednako se druže sa Bjelom kao i sa njihovim naslednicima Aleksejem i Miom, te su među stalnim zvanicama.
U prilog tome govori i slika koja je osvanula na profilu Draganovog sina gde se vidi da sa drugovima i pozorišnim saborcima on uživa u fudbalu.
U potpisu lokacije on je stavio Baranda zbog čega se sam po sebi nametnuo zaključak da su Bjelogrlići ponovo u ulozi domaćina.
Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi mesto je gde porodica provodi najviše vremena.
Uprkos bogatstvu, jahtama i vilama, kućerak na severu njihov je čitav svet.
Raj na Zemlji: Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi omiljeno je mesto okupljanja njegovih prijatelja i kolega FOTO
Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi tokom toplih dana mesto je okupljanja porodice i prijatelja
