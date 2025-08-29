Počeo BELGRADE BEER FEST – Othodox Celts, Osvajači i E – Play otvorili najveći ROK SPEKTAKL u region

Prva festivalska noć pokazala je da publiku očekuje najbolje izdanje do sada
Veče su obeležili nastupi na glavnoj bini, gde su se smenjivali bendovi različitih generacija i senzibiliteta, ali podjednako snažne energije.
Pravi vatromet nastao je kada su na scenu stupili Orthodox Celts – beogradski bend koji već tri decenije donosi irski duh na domaću scenu. Publika je u transu đuskala na „Star of the County Down“ i „”Rocky Road to Dublin“, dok su violina i gajde odzvanjale Ušćem. Atmosfera je eksplodirala na refrenu „Far Away“, gde se hiljade glasova stopilo u jedan hor, potvrđujući da Kelti i dalje nose titulu neprikosnovene festivalske atrakcije.
Jednako snažan odjek imao je nastup legendarnih Osvajača. Njihove bezvremenske numere poput „S kim čekaš dan“, „Marija“ i „Maska“ podigle su publiku na noge, dok je „Krv i led“ bila trenutak kada su i najmlađi fanovi horski zapevali rame uz rame sa starijom publikom.
Svoj pečat večeri ostavio je i beogradski bend E-play, čiji atmosferični i moćni zvuk spaja distorzirani bas sa nežnim gitarama. Publika se prepustila hipnotičnom ritmu, a numere poput „Divan dan“ i „Ljubica“ pokazale su zašto ovaj bend već godinama uživa kultni status među ljubiteljima alternativnog zvuka.
Na glavnoj bini našli su se i One People i Recover, čiji su nastupi uneli dodatnu energiju i raznolikost u otvaranje festivala. Njihove svirke bile su odličan uvod i podrška velikim imenima, a publika ih je ispratila aplauzima i podignutim rukama.
Paralelno sa rok spektaklom, Electro stage doneo je sasvim drugačiji, ali podjednako uzbudljiv vajb. Anyuska, jedno od najzvučnijih imena beogradske klabing scene, vinula je masu u trans svojim prepoznatljivim spojem indie i afro zvuka.
Belgrade Beer Fest nastavlja večeras u još jačem ritmu – publiku očekuje ozbiljan muzički spektakl uz legendarne Riblju Čorbu, slovenačke favorite Joker Out, beskompromisne Brkove i brojne druge izvođače.
Ovogodišnji novi koncept festivala doneo je i jedno posebno iznenađenje za sve posetioce – uz kupljenu ulaznicu pivo je besplatno.
