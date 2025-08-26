Novi dom Paris Hilton je raskošna vila od 30.000 kvadrata, koji je pazarila za vrtoglavih 63 miliona dolara. Paris, naslednica hotelske imperije i ponosna vlasnica hita "Stars Are Blind", odlučila je da otvori vrata svog luksuznog doma i priredi porodični roštilj.
Paris Hilton je započela novu životnu etapu u svom domu na Beverly Parku, a prve uspomene već su ovekovečene.
Na Instagramu je podelila emotivnu poruku, otkrivši da je novu rezidenciju nazvala Slivington Manor, u skladu sa svojim omiljenim sloganom „sliving“.
Sliving je reč koju je osmislila sama Paris Hilton, kao izraz koji opisuje način života koji se živi punim plućima, bez obrzira na tuđe mišljenje.
Pročitajte Sina Paris Hilton ismevali su zbog oblika i veličine glave, ovo je Feniks danas
- Dobrodošli kući, moja mala #CutesieCrew. Neizmerno sam zahvalna što smo ovde organizovali naš prvi porodični roštilj. Radujem se stvaranju uspomena bez broja sa svojim bebama - napisala je Paris, misleći na sina Feniksa i ćerku London.
Fotografije koje je podelila sa pratiocima prikazuju preslatke trenutke koje je Paris provodila s malenim sinom Feniksom, u bazenu i sa sladoledom, dok ćerkica London nikako nije želela da se odvoji od mame i njenog naručja.
Iako Carter Reum, suprug Paris Hilton, nije bio u kadru, njegova podrška nije izostala. Porodičnom roštiljanju prisustvovala je i sestra Paris Hilton, Nicky sa svojom decom.
Sa 12 spavaćih soba i čak 20 kupatila, novi dom Paris Hilton je vila iz bajke, za život iz snova. Ipak, u fokusu su uvek dečji osmesi i topla atmosfera, što jasno pokazuje da su za Paris sada deca i zajednički trenuci važniji od glamura i razuzdanog života.
Pročitajte još
Paris Hilton u novom domu od 30 hiljada kvadrata raspalila roštilj, sin Feniks i ćerka London u centru pažnje
Novi dom Paris Hilton je raskošna vila kao iz bajke, vredna 63 miliona dolara
26/08/2025Saznajte više
Humanitarni koncert u Luci Beograd: „Veče za violončelo i za srce“ – Dora Trifu & friends
Humanitarni koncert u Luci Beograd
26/08/2025Saznajte više
Roland Nemet: Dvostruki pobednik kancera govori o svom putu ozdravljenja u kom je ključnu ulogu imao jedan sok
Roland Nemet je dvostruki pobednik kancera ima neverovatnu životnu priču
26/08/2025Saznajte više
Suzana Mančić je na ovaj način drastično smršala! Prvi rezultati vidljivi posle samo dva dana
Suzana Mančić smršala je uz pomoć ovog tretmana
26/08/2025Saznajte više
Galaxy Watch8 serija – savršena za svaki stil
Galaxy Watch8 serija – savršena za svaki stil
25/08/2025Saznajte više
Anastasija pokazala najintimniji deo doma u Sevilji (FOTO)
Dom Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja u Sevilji krije posebnu prostoriju
25/08/2025Saznajte više
Komentari (0)