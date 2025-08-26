Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Paris Hilton u novom domu od 30 hiljada kvadrata raspalila roštilj, sin Feniks i ćerka London u centru pažnje

Paris Hilton u novom domu od 30 hiljada kvadrata raspalila roštilj, sin Feniks i ćerka London u centru pažnje

Autor: | 26/08/2025

0

Novi dom Paris Hilton je raskošna vila od 30.000 kvadrata, koji je pazarila za vrtoglavih 63 miliona dolara. Paris, naslednica hotelske imperije i ponosna vlasnica hita "Stars Are Blind", odlučila je da otvori vrata svog luksuznog doma i priredi porodični roštilj. 

Paris Hilton je započela novu životnu etapu u svom domu na Beverly Parku, a prve uspomene već su ovekovečene.

Instagram/@parishilton

 

Na Instagramu je podelila emotivnu poruku, otkrivši da je novu rezidenciju nazvala Slivington Manor, u skladu sa svojim omiljenim sloganom „sliving“. 

Sliving je reč koju je osmislila sama Paris Hilton, kao izraz koji opisuje način života koji se živi punim plućima, bez obrzira na tuđe mišljenje.

Pročitajte Sina Paris Hilton ismevali su zbog oblika i veličine glave, ovo je Feniks danas

- Dobrodošli kući, moja mala #CutesieCrew. Neizmerno sam zahvalna što smo ovde organizovali naš prvi porodični roštilj. Radujem se stvaranju uspomena bez broja sa svojim bebama - napisala je Paris, misleći na sina Feniksa i ćerku London.

Instagram/@parishilton

 

Fotografije koje je podelila sa pratiocima prikazuju preslatke trenutke koje je Paris provodila s malenim sinom Feniksom, u bazenu i sa sladoledom, dok ćerkica London nikako nije želela da se odvoji od mame i njenog naručja.

Iako Carter Reum, suprug Paris Hilton, nije bio u kadru, njegova podrška nije izostala. Porodičnom roštiljanju prisustvovala je i sestra Paris Hilton, Nicky sa svojom decom.

Sa 12 spavaćih soba i čak 20 kupatila, novi dom Paris Hilton je vila iz bajke, za život iz snova. Ipak, u fokusu su uvek dečji osmesi i topla atmosfera, što jasno pokazuje da su za Paris sada deca i zajednički trenuci važniji od glamura i razuzdanog života.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Nataša Stevanović Instagram/@parishilton
Tagovi: paris hilton novi dom paris hilton dom paris hilton vila paris hilton deca paris hilton Domovi poznatih

Pročitajte još

Najnovije vesti