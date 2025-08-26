Novi dom Paris Hilton je raskošna vila od 30.000 kvadrata, koji je pazarila za vrtoglavih 63 miliona dolara. Paris, naslednica hotelske imperije i ponosna vlasnica hita "Stars Are Blind", odlučila je da otvori vrata svog luksuznog doma i priredi porodični roštilj.

Paris Hilton je započela novu životnu etapu u svom domu na Beverly Parku, a prve uspomene već su ovekovečene. Instagram/@parishilton

Na Instagramu je podelila emotivnu poruku, otkrivši da je novu rezidenciju nazvala Slivington Manor, u skladu sa svojim omiljenim sloganom „sliving“.

Sliving je reč koju je osmislila sama Paris Hilton, kao izraz koji opisuje način života koji se živi punim plućima, bez obrzira na tuđe mišljenje.

- Dobrodošli kući, moja mala #CutesieCrew. Neizmerno sam zahvalna što smo ovde organizovali naš prvi porodični roštilj. Radujem se stvaranju uspomena bez broja sa svojim bebama - napisala je Paris, misleći na sina Feniksa i ćerku London. Instagram/@parishilton

Fotografije koje je podelila sa pratiocima prikazuju preslatke trenutke koje je Paris provodila s malenim sinom Feniksom, u bazenu i sa sladoledom, dok ćerkica London nikako nije želela da se odvoji od mame i njenog naručja.

Iako Carter Reum, suprug Paris Hilton, nije bio u kadru, njegova podrška nije izostala. Porodičnom roštiljanju prisustvovala je i sestra Paris Hilton, Nicky sa svojom decom.

Sa 12 spavaćih soba i čak 20 kupatila, novi dom Paris Hilton je vila iz bajke, za život iz snova. Ipak, u fokusu su uvek dečji osmesi i topla atmosfera, što jasno pokazuje da su za Paris sada deca i zajednički trenuci važniji od glamura i razuzdanog života.









