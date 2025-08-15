Danas u 18 časova na beogradskom Ušću biće svečano otvoreno “Dečje leto na Ušću”, deo programa Beogradsko leto, koje će trajati do 10. septembra i svakog dana nuditi bogat sadržaj za decu, roditelje i sve posetioce glavnog grada. U organizaciji Grada Beograda, Ušće će tokom gotovo mesec dana biti centralno mesto porodičnih okupljanja, igre i zabave.
Prvi dan manifestacije doneće vedar i raznolik program za sve uzraste. Od 18 časova publiku će svojim nastupom uvesti u atmosferu Hor „Čarolija“, a odmah zatim će pozornica postati mesto magije i smeha zahvaljujući mađioničaru Maksimu i klovnu Pucku, koji će zabavljati posetioce do 20 časova.
Istovremeno, u zelenoj oazi Ušća odvijaće se prateći program sa brojnim kreativnim i zabavnim aktivnostima. Najmlađi će moći da učestvuju u likovno-kreativnim radionicama i drugim radionicama koje podstiču maštu, da se prepuste crtanju lica, uživaju u balonima od sapunice, istraže „Dizni dvorac“ ili se rashlade u vodenim igrama. Posebnu pažnju privlačiće i omiljeni crtani junaci u kostimima, koji će se družiti sa posetiocima i pozirati za fotografije.
Tokom trajanja manifestacije najavljeni su i brojni influenseri, koji će imati pažljivo osmišljene programe za najmlađu populaciju, kao i raznovrsni prateći sadržaji, specijalno osmišljeni za čitavu porodicu i sve uzraste. Detaljan program pogledajte OVDE.
Dodatni šarm manifestaciji daje najveći luna park ikada postavljen u Beogradu, sa čak 30 atrakcija za sve generacije – od adrenalinskih vožnji, preko karusela, do trampolina i roler-kostera.
Pored zabavnog programa, posetioci će moći da uživaju i u bogatoj ponudi hrane i pića, što će dodatno upotpuniti letnju atmosferu.
Ulaz na manifestaciju je besplatan, a više informacija potražite na sajtu manifestacije Dečje leto na Ušću.
Pročitajte još
Večeras svečano otvaranje “Dečjeg leta na Ušću” – počinje porodična letnja avantura u organizaciji Grada Beograda
Dečje leto na Ušću danas zvanično počinje
15/08/2025Saznajte više
Piksijeva vila na Dorćolu ima 246 kvadrata i tri sprata: U centru luksuznog doma stoji BISTA i to čija!
Piksijeva vila na Dorćolu oduzima dah
14/08/2025Saznajte više
CARMINA BURANA MUZIČKI DOGAĐAJ GODINE U SAVA CENTRU
Carmina Burana u Plavoj dvorani Sava Centra 9. oktobra 2025. godine
14/08/2025Saznajte više
Sad možete da spavate u krevetu Nede Ukraden: Pevačica izdaje vilu na moru, zna se i cena
Neda Ukraden izdaje vilu u Imotskom za neverovatnih 2000 evra
13/08/2025Saznajte više
Kultni recept Dženifer Aniston za kolač iz Prijatelja
Serija Prijatelji imala je jednu odličnu kuvaricu, ali Monika je kuhinju jednom prilikom ustupila Rejčel. Tada je Dženifer Aniston kolač napravila na originalni način
12/08/2025Saznajte više
Od revolta do legende: Ex Yu rock scena živi na Belgrade Beer Festu 2025
Od revolta do legende: Ex Yu rock scena živi na Belgrade Beer Festu 2025
12/08/2025Saznajte više
Komentari (0)