The Prodigy pred prepunom Tvrđavom: Srbijo, imate naše najdublje poštovanje!

Na Glavnoj bini EXIT festivala premijerno je predstavljen ekskluzivni programski koncept Rebel Rave, a centralni trenutak druge večeri bio je povratak legendarnih The Prodigy! Više desetina hiljada fanova imalo je priliku da vidi kako zvuči susret velikih pionira sa novom rave generacijom, koju su sinoć predstavljali I Hate Models, Lorenzo Raganzini b2b Paolo Ferrara i Trym. Na Dance Areni nastupio je jedan od najuticajnijih producenata elektronske muzike Eric Prydz, dok je razigrana publika svitanje dočekala uz Hot Since 82 i njegov prepoznatljiv zvuk.

Na Glavnoj bini festivala, pred desetinama hiljada ljudi, već u prvim minutima nastupa The Prodigy, odjeknula je „Voodoo People“, a nakon toga su se smenjivale vanvremenske himne koje su oblikovale čitave generacije – „Omen”, „Firestarter”, „Poison”, „Breathe”, „Smack My Bitch Up”, „Out of Space”. „Zajedno slavimo 25 godina! Idemo, ratnici!“ – poručili su publici, podsetivši na njihovu vezu sa ovim prostorom, još od prvog nastupa u beogradskoj Hali Pionir 1995. godine. Tačno tri decenije kasnije, taj istorijski trenutak doživeo je svoju najlepšu i najmoćniju renesansu na jubilarnom EXIT festivalu. „EXIT festival, Srbijo – ovo nam je šesti put da sviramo ovde. Sviramo jer vas volimo, volimo ove ljude. Vi ste uvek ta energija, ta buka!” izjavili su nakon energičnog nastupa na svom Instagramu ostavivši srce još jednom na bini. EXIT Photo Team

Nakon The Prodigy, Glavnu binu preuzeo je naslednik novog talasa rave i techno pokreta I Hate Models i isporučio beskompomisan set kojim je redefinisao granice elektronske muzike. Poznat po nepristajanju na žanrovske obrasce, ovaj francuski buntovnik još jednom je pokazao da njegovi nastupi predstavljaju manifest umetničke pobune. Usledio je set jednog od najperspektivnijih izvođača nove generacije, Tryma, a spektakularnu noć na glavnoj festivalskoj bini zatvorili su italijanski techno-metal duo Paolo Ferrara i Lorenzo Raganzini svojim poslednjim zajedničkim b2b nastupom, koji je predstavljao svojevrstan omaž rave kulturi i elektronskoj muzici.

Na prepunoj Dance Areni, Eric Prydz je još jednom potvrdio svoj status globalne zvezde elektronske muzike, dok je Hot Since 82 priredio svitanje za pamćenje. Visa Fusion binu osvojili su Oxajo, Kanda Kodža i Nebojša, Sunshine, Luke Black, Kendi i BigRu & Paja Kratak. EXIT Photo Team

Trećeg dana EXIT festivala na Tesla Universe binu stižu Hurts, Burak Yeter, Mystic Marley, One People, Marko Louis zajedno sa Marčelom i Nensi, iLEE, Divolly & Markward i Maktub.

Na Dance Arenu, Solomun donosi Diynamic Take-over zajedno sa Mau P-jem, DJ Gigolom u zajedničkom setu sa Tijanom T, Ogazón, Lannom i Hobin Rude-om, dok na NSNS Stage Refreshed by Heineken binu stižu Lorenzo Raganzini, Paolo Ferrara, BIIA, Assari b2b Katalina, Balša b2b Dažbog i Juno. EXIT Photo Team

Na Visa Fusion bini nastupiće Partibrejkersi, Pekinška patka, Coby, Naked, Novski i Rouzi x TNG, a celokupan program i satnica mogu se naći na sajtu EXIT festivala.

Jednodnevne ulaznice su dostupne na prodajnim mestima Gigs Tixa, onlajn, kao i na festivalskim kapijama.