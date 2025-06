BELGRADE MUSIC WEEK 25: VAŽNO OBAVEŠTENJE – Izmena datuma drugog festivalskog dana – Novi termin: ponedeljak 30. jun

Kompletan program predviđen za subotu 28. juna, biće realizovan u ponedeljak 30. juna, bez izmena — poslednje festivalske večeri na Ušću nastupiće Ema, Vojaž, Nući, Desingerica, Crni Cerak i Lacku, a publika će u njihovim performansima uživati dva dana kasnije od planiranog termina.

Tako će se najveći festival novog muzičkog talasa, Belgrade Music Week 2025, prema novom rasporedu održati u petak 27. juna, nedelju 29. juna i u PONEDELJAK 30. juna na Ušću. Programi zakazani za petak, 27. jun, i nedelju, 29. jun, odvijaće se prema planu.

Izmena termina dolazi kao odgovor na zahtev mnogobrojne publike i zabrinutosti roditelja, kao i najavljene blokade saobraćajnica i zatvaranja pojedinih delova grada, te je odlučeno da se program zakazan za subotu 28. jun pomeri za ponedeljak 30. jun.

Sve ulaznice kupljene za subotu 28. jun važiće za ponedeljak 30. jun. Za posetioce koji nisu u mogućnosti da dođu na festival u novom terminu biće obezbeđena refundacija novca, i to ISKLJUČIVO za jednodnevne ulaznice koje važe za subotu 28. jun. Zahtevi za refundaciju svih kategorija jednodnevnih ulaznica za subotu 28. jun mogu se podneti na e-mail adresu [email protected] do petka 4. jula do 21 časa. Rok za povrat novca je 30 dana od podnošenja zahteva.

Ulaznice za Belgrade Music Week 25 su u prodaji i mogu se kupiti putem besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), u Tržnom centru Rajićeva (I sprat) i u Sava centru.