Kada jedan račun postane karta za avanturu!

Na putu do posla ili dok obavljate svakodnevne rutinske obaveze ponekad možete otkriti neočekivane prilike. Ovog puta, jednu takvu priliku možete pronaći na 59 EKO benzinskih stanica širom Srbije, gde je u toku velika nagradna igra, koja traje od 28. maja do 08. jula.

Pravila su jednostavna: sipajte 20 ili više litara bilo kog goriva, pošaljite PFR broj sa fiskalnog računa putem SMS poruke na 1313 i prepustite se čaroliji iščekivanja. Promo

Sa samo jednim računom, snovi o novom automobilu ili najnovijim tehničkim uređajima mogu postati stvarnost. Zamislite trenutak da se 09. jula, kada se izvlači glavna nagrada, u vašim rukama nađu ključevi Peugeot-a 3008 Allure, višestruko nagrađivanog automobila, koji je oličenje udobnosti, snage i stila. Ovaj SUV savršen je za gradske avanture, kao i krivudave puteve pod planinskim nebom, tamo gde asfalt prestaje, a priča tek počinje.

Ali magija se ne zaustavlja samo na tome. Tokom trajanja nagradne igre, svake nedelje (04.06, 11.06, 18.06, 25.06. i 02.07.), novi dobitnici osvajaju nagrade koje čine svakodnevicu lepšom. Vespa Primavera, zajedno sa kacigom, koja predstavlja simbol slobode i stila, možda već ovog leta postane vaš lični znak raspoznavanja. Takođe, možete osvojiti iPhone 16 (256 GB) ili novi Apple Watch SE 2024, suptilne saveznike svakog modernog putovanja. One koji su već isplanirali letnji odmor obradovaće mogućnost da budu među 50 dobitnika vaučera za gorivo, koji će im pomoći da stignu do željenih destinacija.

Više informacija o nagradnoj igri možete pronaći na sajtu: www.ekoserbia.com.

EKO Serbia je kroz unapređenu Smile mobilnu aplikaciju, omogućila i dodatne prilike za nagrade. Aplikacija, koju možete preuzeti na Android (Google Play Store) i iOS (App Store) uređajima, donosi upravo to – posebne pogodnosti, popuste, personalizovane poklone u ritmu vašeg dinamičnog stila života. Takođe, vodi vas do pažljivo kreiranog digitalnog kataloga sa više od 100 atraktivnih poklona, od auto-gadžeta i lifestyle dodataka, do tehnoloških inovacija i proizvoda koji prate kako vašu svakodnevnu rutinu, tako i uzbudljive događaje.

Ponekad velike priče počinju sasvim malim gestom. Jedan račun. Jedna SMS poruka. Tako se često desi da i najveće avanture započnu jednim sasvim običnim danom. I možda ćete baš vi ove godine krenuti na nezaboravno putovanje. Neka ovo bude vaša godina za pamćenje.

Vidimo se tamo gde putovanja postaju priče — na EKO benzinskim stanicama!