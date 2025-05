Zdravlje iz prirode: Dr Saša Plećević o prednostima Well Biome Kombuhe za vitalnost, imunitet i energiju u zrelim godinama

Kako godine prolaze, zdravlje postaje temelj našeg blagostanja, a mnogi se sve više okreću prirodi u potrazi za rešenjima koja podržavaju organizam na holistički način. U razgovoru za časopis Lepota i Zdravlje, poznati lekar i promoter zdravog života, dr Saša Plećević – javnosti poznatiji kao dr Feelgood – otkriva zašto Kombuha, a posebno savremeni funkcionalni napitak Well Biome Kombuha, može biti snažan saveznik zdravlja u zlatnim godinama života.

Moć fermentacije: drevna znanja u službi savremenog zdravlja

"Kombuha je poznata već hiljadama godina. U Kini su je zvali 'eliksirom besmrtnosti', a s razlogom – jer sadrži bogatstvo korisnih mikroorganizama, enzima, vitamina i minerala koji pomažu telu da funkcioniše optimalno", objašnjava dr Feelgood. Marcos Ramirez/GettyImages, promo

On dodaje da se danas sve češće vraćamo upravo ovakvim fermentisanim napicima jer oni nude sinergiju prirode i nauke. Well Biome Kombucha je moderna formulacija drevnog napitka, sa čak 17 različitih probiotskih kultura, vitaminima B kompleksa, vitaminom C, prebioticima i mineralima – sve u jednoj praktičnoj kesici.“

Zdravlje počinje u crevima

Jedan od prvih sistema koji sa starenjem počinje da slabi jeste probavni trakt. „Mnogi moji pacijenti u zrelijim godinama žale se na nadutost, zatvor, nelagodnost u stomaku. Ne znaju da upravo tu počinje pad imuniteta“, objašnjava dr Feelgood.

Well Biome Kombuha, bogata prirodnim probioticima, pomaže u obnavljanju crevne flore. „Kada balansiramo creva, ne pomažemo samo varenje – jačamo i imunitet, poboljšavamo apsorpciju nutrijenata i ublažavamo zapaljenske procese u telu.“

Imunitet kao prioritet

„Stariji ljudi često se osećaju iscrpljeno, izloženi su čestim infekcijama, gripu, prehladama. To je znak da imunitet više ne funkcioniše kao ranije“, ističe dr Feelgood. „Zato preporučujem proizvod Well Biome Kombuha – ne samo zbog dodatih 17 probiotskih sojeva , već i zbog sadržaja vitamina B1, B6, B12 i C, koji dokazano doprinose normalnoj funkciji imunog sistema.“

Detoksikacija bez muke

Telo se tokom godina opterećuje toksinima iz hrane, vazduha i lekova. „Kombucha podržava prirodne mehanizme detoksikacije u telu. Njene organske kiseline i enzimi pomažu jetri i bubrezima u eliminaciji štetnih materija, bez potrebe za rigoroznim dijetama“, pojašnjava dr Feelgood.

Za razliku od popularnih detoks trendova koji mogu iscrpeti organizam, Well Biome Kombuha deluje postepeno i prirodno, obnavljajući energiju i balans iznutra.

Zamena za kafu koja daje energiju bez stresa

Prekomerna konzumacija kafe može izazvati nesanicu, nervozu i povećan krvni pritisak – naročito kod starije populacije. Dr Feelgood predlaže proizvod Well Biome Kombuha kao zdraviju alternativu.

„Pruža energiju na prirodan način, bez kofeina, bez naglih skokova šećera i bez posledica koje kafa može doneti. Ljudi koji je redovno koriste kažu da se osećaju življe, raspoloženije i fokusiranije.“

Praktičnost i bezbednost za svakodnevnu upotrebu

Jedan od razloga zašto dr Feelgood rado preporučuje ovaj napitak jeste i njegova jednostavna upotreba. „Dolazi u kesicama koje se lako rastvaraju u vodi. Možete ga poneti bilo gde – u šetnju, na posao ili na put. S obzirom da ima samo 15 kalorija po kesici i koristi prirodni zaslađivač eritrol (sa glikemijskim indeksom 0), pogodan je i za dijabetičare“, naglašava on.

Ukus koji prija i telu i duhu

Pored zdravstvenih benefita, Well Biome Kombuha dolazi u tri osvežavajuća ukusa – muskatno grožđe, višnja i limun-breskva. „To omogućava ljudima da uživaju u svakom gutljaju, bilo da žele hladno piće tokom letnjeg dana, ili topao napitak u večernjim satima“, kaže dr Feelgood.

Proizvodnja po najvišim standardima: Kvalitet kojem možete verovati

Iza brenda Well Biome Kombuha stoji nemačka kompanija Global Natures Pharma, koja svoju proizvodnju sprovodi u strogo kontrolisanim uslovima, u ekološki čistim zonama. Proces proizvodnje se u potpunosti odvija u skladu sa najvišim međunarodnim standardima – GMP (Dobra proizvođačka praksa) i HACCP (Sistem kontrole bezbednosti hrane) – čime se garantuje bezbednost, efikasnost i čistoća svakog proizvoda koji dospe na tržište.

„Kada je u pitanju zdravlje, kompromisa ne sme biti,“ ističe dr Feelgood. „Zato preporučujem samo one proizvode koji dolaze iz proverenih izvora i imaju potpunu trasabilnost – od sirovine do finalnog proizvoda. Well Biome Kombuha je upravo takav – kombinacija tradicije i moderne tehnologije, uz standarde koji garantuju sigurnost za pacijenta.“

Saveti dr Feelgood-a za zlatne godine života:

Kao lekar s dugogodišnjim iskustvom u radu sa starijom populacijom, dr Feelgood naglašava da zdravlje nije samo odsustvo bolesti – već stil života koji svakodnevno gradimo.

Njegove preporuke za očuvanje vitalnosti u trećem dobu:

Uvedite fermentisane proizvode u svakodnevnu ishranu. Oni doprinose ravnoteži mikrobioma i boljem varenju.

Negujte crevnu floru. Zdrava creva su temelj jakog imuniteta, dobrog raspoloženja i ukupnog blagostanja.

Ne čekajte da se razbolite. Prevencija i svakodnevna rutina su najbolji način očuvanja zdravlja.

Zamenite kafu i slatke sokove prirodnim napicima. Kombuha je blaga, ali moćna alternativa koja ne izaziva neželjene efekte.

Krećite se i hidrirajte. Umerenost i doslednost u fizičkoj aktivnosti i unosu tečnosti pravi su recept za zdravlje.

Zdravlje kao svakodnevni izbor

Današnji pristup zdravlju se menja – više ne govorimo samo o lečenju bolesti, već o aktivnom ulaganju u vitalnost, otpornost i životnu energiju. U tom kontekstu, važnu ulogu ima mikrobiom – složeni sistem korisnih bakterija u našem organizmu, koji utiče na imunitet, raspoloženje, metabolizam i još mnogo toga.

„Ne možemo sebi dozvoliti da razmišljamo o zdravlju tek kada se razbolimo“, upozorava dr Feelgood. „Briga o crevima, uravnotežena ishrana i uvođenje funkcionalnih napitaka kao što je Well Biome Kombuha, konkretni su koraci koje možemo i treba da preduzmemo odmah. To je svakodnevna rutina koja čini razliku – u kvalitetu života danas i zdravlju sutra.“