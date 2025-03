Daleko od estrade: Nada Topčagić se u ovu kuću uvek vraća

Pevačica Nada Topčagić već godinama pronalazi svoj mir daleko od gradske vreve, u planinskim predelima zapadne Srbije.

Nada i njen suprug Zlatko vlasnici su više nekretnina, stana u samom centru Beograda, na Kosančićevom vencu, kuću na morskoj obali u Crnoj Gori, vilu u Starim Banovcima i još jednu u Beogradu, ali kuća Nade Topčagić na Tari je bajkovito planinsko utočište koje joj pruža da mesece provodi u miru, okružena prirodom. Boško Karanović

Pevačica i njen suprug najviše vremena u ovoj kući provode tokom zime i ranog proleća, kada pevačica ima manje poslovnih obaveza.

Ova planinska idila za njih predstavlja savršeno sklonište, gde se prepuštaju jednostavnom načinu života, daleko od gradske gužve i svetla reflektora.

- Tara je za mene druga kuća, moje utočište. Tamo mogu da provedem mesece, potpuno ispunjena i srećna. Nažalost, zbog posla moram da se vraćam u Beograd, ali svaki slobodan trenutak koristim da pobegnem nazad u svoju vikendicu – izjavila je ranije Nada.

Jedna od redovnih aktivnosti ove pevačice je rad u bašti, koju neguje s puno ljubavi i to joj predstavlja svojevrstan ritual i opuštanje.

Uostalom, Nada ponosno ističe da sve što joj je potrebno uzgaja sama, od povrća i voća do začinskog bilja.

- Često idemo na Taru, to je naša druga kuća. Verujte mi da bih tamo mogla non-stop da budem. Tamo sve imam, ništa ne moram da kupujem. Najviše volim da jedem ono što zasadim u svojoj bašti. Na Tari je neverovatna zemlja. Ne da mi nije teško da radim u bašti nego me to opušta i veoma relaksira. Na jesen se uvek vraćam tamo da pripremim zimnicu. To je tek posebno uživanje – otkrila je Nada svojevremeno za "Kurir".