Odmor koji će zaljubljeni dugo pamtiti!

Uživajte u potpunosti baš u svakom trenutku vašeg odmora i provedite Dan zaljubljenih na jednom od najromantičnijih mjesta Bokokotorskog zaliva. One&Only luksuzni rizort svjetskog glasa idealno je mjesto na kom zaljubljeni mogu doživjeti “Me Time”, vrijeme koje će dugo pamtiti.

Ekskluzivni tretmani i sadržaji su kao stvoreni da u potpunosti ugodite sebi, zato iskoristite fantastičnu promo-ponudu za beg na Jadran. Odmor i ljubav se slažu, jer odmor i ljubav su One&Only! Promo One & Only

Skriven između visokih brda, Bokokotorski zaliv kao da uvijek čeka da ga neko iznova otkriva. Isto je mjesto, ali doživljaj ljepote nikad nije isti. Na tivatsku pistu, avioni slijeću i rolaju točkove kao da hodaju modeli. Ponosno, graciozno i zadovoljno.

Jer, sve je na tom parčetu Mediterana čarobno, nalik početku filma koji ste dugo čekali. Tu se srijeću život i uživanje u životu. Promo One & Only

Romansa na rivijeri počinje uz nesvakidašnji popust na smeštaj u visini od 25%, u okviru paketa Adriatic Escape, a svaki gost dobiće romantični poklon dobrodošlice i bocu penušavca. Sve što ste zamišljali kao idealan odmor, sve to vas čeka u One&Only Portonovi rizortu, mjestu stvorenom da uvek prijatno iznenadi. Promo One & Only

Kao uvod u romantično raspoloženje, u petak, 14. februara u 19 časova, restoran Tapasake organizuje večeru od četiri slijeda inspirisanu ukusima savremene japanske kuhinje.

Uz karneval jedinstvenih jela, gde svaki zalogaj slavi ljubav, ono što ovu noć istinski čini izuzetnom je posebna selekcija vina za uparivanje, te živa muzika skrojena da parira atmosferi. Promo One & Only

U subotu, 15. februara u 19 časova, restoran Sabia će služiti jedinstvenu večeru od četiri slijeda, nadahnutu autentičnom italijanskom kuhinjom, ruku pod ruku sa pažljivo odabranim vinima.

Uz koncept otvorene kuhinje, sa opuštenom i elegantnom atmsferom, Sabia pruža savršenu priliku za “šetnju” romantičnim ulicama Italije, upotpunjenu italijanskim šarmom.

Promo One & Only

U slavu ljubavi Chenot Espace, luksuzni wellness hub u okviru rizorta, otvara svoja vrata. Gosti će moći da se upuste u putovanje potpunog opuštanja u nesvakidašnjem Chenot bazenu, parnim kupatilima, saunama ili hamamu.

Sve što treba da uradite je da se što prije prijavite i da odbrojavate dane, jer kad zakoračite u One&Only, počinje vaš savršen odmor ispunjen uživanjem, ljubavlju, odmor koji ćete zasigurno dugo pamtiti.

Kontakt

+382 31 691 001

reservations(at)oneandonlyportonovi.com