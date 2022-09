U društvu najluksuznijih svetskih destinacija

Crna Gora poslednjih godina postaje sve ozbiljnija investiciona destinacija. To je prepoznao i globalni lider na tržištu luksuznim nekretninama Sotheby’s International Realty, koji je pre dve godine, usred pandemije korona-virusa, otvorio predstavništvo u Tivtu. Upravo je tu, u srcu luksuzne marine Porto Montenegro, gde je sve i počelo, lokalna kancelarija Montenegro Sotheby’s Realty u avgustu ugostila prijatelje i partnere iz čak 14 zemalja. Nikola Novović

Event u predivnom ambijentu Buddha bara, sa nestvarnim pogledom na zaliv, bio je kruna trodnevnog druženja, tokom kojeg su predstavnici Sotheby'sa iz celog sveta imali priliku da se upoznaju sa potencijalima koje Crna Gora nudi.

Uprkos pandemiji, političkoj nestabilnosti i globalnim dešavanjima, crnogorska kancelarija niže samo uspehe i za kratko vreme postala je sinonim za ponudu luksuznih nekretnina u Crnoj Gori. Prema rečima Nika Lakovića, partnera i izvršnog direktora grupacije Montenegro Sotheby's Realty, koji je glavni krivac za dolazak ovog prestižnog brenda u Crnu Goru, i u budućnosti će nastaviti da rade na promociji najboljeg što ova zemlja nudi.

‒ Imati danas, posle samo dve godine, 14 zemalja iz Sotheby's grupe na upoznavanju sa Crnom Gorom i luksuznim projektima čini me ponosnim i dodatno me motiviše da postižemo još ozbiljnije rezultate na promociji svega što ovde imamo.

Ako uspemo da sa onim što nudimo dopremo do svih 78 zemalja iz Sotheby’s grupe, uradili smo dobar posao. Prošle godine je, na primer, jedna od nekretnina iz našeg portfolija bila među svetskih top pet u izboru Mansion Globala iz Wall Street grupacije – kazao je Laković pozdravljajući goste na eventu u Porto Montenegru.

Nikola Novović

Za ulazak ove kuće na crnogorsko tržište zaslužno je i poznanstvo Lakovića sa Hanterom Milbornom (Hunter Milborne), istinskom legendom Sotheby'sa, koji je prodao nekretnine čija se vrednost meri milijardama.

‒ Kada sam prvi put došao u Crnu Goru, osetio sam sjajnu investicionu energiju, upoznao sam ozbiljne developere i znao da je ovo mesto sa velikim potencijalom. Moj partner, gospodin Laković, već je imao dobro razvijen posao sa nekretninama i zajedno smo ušli u projekat razvoja Sotheby's kancelarija u Crnoj Gori.

I danas smo tu, sa već opipljivim rezultatima i odlično lociranom kancelarijom u Porto Montenegru, kao našim strateškim partnerom –rekao je Milborn.

Marina Porto Montenegro, Portonovi i prvi One & Only resort u Evropi, turističko naselje Luštica Bay, Huma Kotor Bay i Nikki Beach resort uverili su goste Montenegro Sotheby'sa da se Crna Gora opravdano nalazi u društvu luksuznijih svetskih destinacija.

Boka Kotorska, jedan od najlepših zaliva na planeti, kao i šarmantne palate iz 17. i 18. veka, čija vrednost dostiže i do deset miliona evra, pokazali su da ovo tržište ne zaostaje za Grčkom, Španijom i sličnim destinacijama.

‒ Impresionirani smo pozicioniranjem Crne Gore kao luksuzne destinacije, projektima koji

se ovde realizuju i fascinantnim brendovima prisutnim na tržištu.

Ono što je posebno impresivno je da je u kratkom vremenskom roku naša kancelarija postala jedan od lidera na tržištu luksuznim nekretninama u Crnoj Gori.

Svedočimo mini-okupljanju evropskih kancelarija i sjajnom druženju – istakla je Natali Mik, globalna potpredsednica Sotheby's Realty grupe.

Prisustvo najpoznatijih svetskih brendova u značajnoj meri uticalo je na vrednost nekretnina u Crnoj Gori.

Osim toga, dolazak Sotheby's a odredio je novu vrednost crnogorskom tržištu i podigao atraktivnost same destinacije.

Otvaranjem Porto Montenegra, a potom i ostalih rizorta na primorju, Crna Gora sve više postaje celogodišnja destinacija.

Život na Mediteranu, na obali mora, sa svim pogodnostima koje ovi kompleksi nude, sve manje se vidi kao odmor, a sve više kao stil života.

ELITA IZ SVETA NEKRETNINA NA OKUPU

Na događaju kojim je zaokružio dve izuzetno uspešne godine poslovanja Montenegro Sotheby's Realty okupio je prestižne svetske kompanije iz oblasti nekretnina.

Pored predstavnika 14 zemalja iz Sotheby's grupacije i prisustva Sotheby's Conciergea, koji od skoro rade i aukcije najskupljih nekretnina, u Crnu Goru stigli su i brend developeri iz Dubaija i Abu Dabija, Emaar i Aldar, kao i partnerska kompanija iz Abu Dabija Al Mira Real estate.

Tu su bili i predstavnici menadžmenta projekata Porto Montenegro, Luštica Bay, Portonovi, Dukley Gardens, Nikki Beach, Huma Resort & Villas i Beograd na vodi, te globalnih brokera CBRE, JLL i Savils.

Paralelno sa ovim aktivnostima, sa londonskom Sotheby's kancelarijom i britanskom televizijom Channel 4 snimali smo emisiju The Most Expensive Houses of Europe i predstavili palate iz 17. veka, kao i One & Only signature vile na samoj obali, prve u Evropi.

Trodnevno druženje bilo je prilika za upoznavanje tržišta, predstavljanje njegovih potencijala, networking, ali i za uživanje u lepotama Crne Gore i ukusima najbolje mediteranske kuhinje.