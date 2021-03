Kako postati Freelancer?

Poslednjih godina Freelance poslovi postaju sve popularniji. Razlozi za to su brojni: fleksibilno radno vreme, rad od kuće, ili odakle god želite, mogućnost biranja poslova koje želite da radite i rad sa klijentima iz celog sveta.

Za ovakav posao potrebno vam je poznavanje engleskog jezika, računar, internet konekcija i, naravno, znanje u oblasti u kojoj želite da radite. Freelance poslovi mogu biti i usputni poslovi, koji bi vam koristili kao dodatni izvor zarade, ali i poslovi sa punim radnim vremenom.

Koji poslovi se mogu obavljati freelance?

Neki primeri freelance poslova uključuju copywriting, grafički dizajn, web development, programiranje, marketing na društvenim mrežama, prevodilačke poslove, podučavanje stranih jezika itd.

Copywriting i Content writing

Copywriting se odnosi na pisanje promotivnih tekstova, vezanih za proizvod i uslugu. Ti tekstovi mogu biti i kratke parole ili fraze za flajere, newsletter-e, ali i banere i reklame na internetu i društvenim mrežama. Content writing najčešće se odnosi na SEO (search engine optimisation), odnosno optimizovanje web sajtova za bolju vidljivost na pretraživačima poput Google-a, uz pomoć određenih ključnih reči, a najbolji primer za to jesu blog tekstovi na web sajtovima.

Ove dve profesije često idu u paru, a veštine koje su potrebne za rad, pored talenta za pisanjem, podrazumevaju i znanja iz digitalnog marketinga, poznavanje kupaca kao i sposobnost pisanja tekstova koji će prodati proizvod i uslugu.

Grafički dizajn

Grafički dizajneri, kombinujući tekst i slike, kreiraju grafička i promotivna rešenja za kompanije, poput logo-a, flajera, postera itd. Poslednjih godina veliki broj dizajnera usavršava se u smeru web dizajna. Ovi poslovi uključuju kreiranje i osmišljavanje izgleda web sajtova ili aplikacija za mobilne telefone, u skladu sa utvrđenim standardima.

Za rad se najčešće koriste alati poput Adobe Photoshop-a, Illustrator-a, Sketch-a itd., a web dizajneri, pored ovih alata, trebalo bi da znaju alate poput InVision-a i Zeplin-a, koji služe za prezentovanje rada, kao i za saradnju sa web developer-ima.

Web development

Za razliku od web dizajnera, web developeri bave se kodiranjem web sajtova prethodno osmišljenih od strane dizajnera. Ovaj posao uključuje poznavanje Frontend tehnologija - HTML-a, CSS-a, JavaScript-a, WordPress-a i sl., a mogu uključivati i Backend programske jezike, poput PHP-a.

Programiranje

Pored web sajtova, programeri se mogu baviti izradom različitih softver-a, ili aplikacija za mobilne telefone, a za ove poslove potrebno je poznavanje programskih jezika poput Jave, Python-a, Swift-a, ali i baza podataka i dodatnih alata potrebnih za rad.

Marketing na društvenim mrežama

Ovaj posao spada u sferu digitalnog marketinga, a odnosi se na kreiranje i upravljanje sadržajima na društvenim mrežama, poput Facebook-a, Instagram-a, LInkedIn-a i Twitter-a.

Menadžeri društvenih mreža najčešće imaju zadatak da planiraju marketing strategiju na društvenim mrežama za više različitih klijenata. Za ovaj posao, pored kreativnosti, potrebno je imati znanja vezana za digitalni marketing i Facebook ads, ali je potrebno i biti u koraku sa trendovima na društvenim mrežama.

Ukoliko nemate potrebna znanja za rad, ili biste želeli da ih unapredite, na internetu možete pronaći veliki broj obuka i online kurseva, kao i video tutorijala za ove poslove. Ako vas interesuje učenje programiranja ili digitalni marketing, možemo preporučiti Cubes IT školu, koja nudi online obuke i obuke u učionici, na kojima ćete naučiti sve što vam je potrebno za rad.

Saveti za kreiranje CV-a

Umesto CV-a na kome su samo hronološki navedeni svi poslovi koje ste do sada radili, kreirajte CV u kome ćete naglasiti veštine i znanja koje posedujete, a koja su relevantna sa konkretnim poslom za koji konkurišete. Kompanijama koje angažuju freelancere potrebne su osobe za projekat sa određenim veštinama i sposobnostima i koje će im "završiti posao", tako da je poželjno da istaknete veštine koje se traže za određeni posao. Savet je, dakle, da prilagodite CV shodno poslu.

Pored CV-a, potrebno je da imate i portfolio u kome će biti navedeni projekti koje ste do sada uradili, to može biti i web sajt. Ukoliko niste do sada imali završene projekte za klijente, možete navesti neke manje projekte koji su vam koristili tokom učenja, koje ste uradili za prijatelje, ili prilikom apliciranja možete ponuditi vaše usluge sa popustom, kako biste došli do prvog završenog posla.

Gde pronaći freelance posao?

Brojni su web sajtovi koji nude freelance poslove, a neki od njih su: Upwork, Freelancer, Flexjobs, Fiver... Takođe, ukoliko niste, kreirajte nalog na LInkedIn-u. LInkedIn nudi sjajne mogućnosti za pretragu poslova (kao i da posao pronađe vas), a potrebno je da na svom nalogu, poput CV-a, navedete vaša znanja i veštine i prethodno radno iskustvo, a možete i navesti da ste u potrazi za poslom. Na ovaj način ćete se pojavljivati poslodavcima u rezultatima pretrage i tako potencijalno uspostaviti saradnju. Takođe, možete se povezati sa drugim ljudima u branši, ili se pridružiti grupama u okviru kojih se razmenjiuju znanja i iskustva.

Dodatni savet Na kraju, uzmite u obzir i nedostatke vezane za freelance rad i budite spremni na to da će biti perioda kada ćete imati manje posla i da će vam primanja varirati. Ukoliko tek ulazite u freelance poslove, savetujemo da vam u početku on bude dodatni izvor zarade, a kasnije, postepeno, može prerasti u posao sa punim radnim vremenom.