A1 Ultra 5G je stigao – mobilni internet i do osam puta brži u većini urbanih zona Srbije, veća pokrivenost svakog meseca

Jače performanse mreže sada u gradskim centrima i ključnim poslovnim zonama; Try & Buy ponuda dostupna za nove korisnike.

A1 Srbija lansirao je A1 Ultra 5G mrežu , obezbeđujući korisnicima od prvog dana znatno brži i pouzdaniji mobilni internet. Na područjima koja su već pokrivena, a koja obuhvataju većinu urbanih zona u Srbiji, korisnici već sada mogu da iskuse i do osam puta veće brzine u poređenju sa 4G mrežom — bez dodatne aktivacije ili promene tarife. Kako se pokrivenost bude širila iz meseca u mesec, sve veći broj korisnika uživaće u mreži spremnoj za budućnost, izgrađenoj da podrži sve – od besprekornog striminga do naprednih digitalnih servisa. A1 promo

Čim korisnici vide 5G ikonicu na ekranima svojih telefona, to znači da su povezani na A1 Ultra 5G mrežu .

- Za A1 Srbija ovo je istorijski trenutak - rekla je Judit Albers, generalna direktorka A1 Srbija.

- Povezanost je temelj digitalne ekonomije i poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života. Uz A1 Ultra 5G i našu brzorastuću optičku mrežu, gradimo snažnu i pouzdanu infrastrukturu koja ima kapacitet da podrži sve buduće prilike za rast, i za naše korisnike i za Srbiju. Važno nam je da ljudi konkretno osete razliku – brže veze, pouzdaniji internet i jednostavniji, prijatniji digitalni život uz inovativne proizvode i usluge. A1 promo

Da bi korisnici odmah mogli da uživaju u Ultra 5G mreži , samo je potrebno da:

Budu u zoni pokrivenosti A1 Ultra 5G mreže;

Koriste pametni uređaj koji podržava 5G;

Uključe 5G u podešavanjima telefona;

Imaju USIM ili eSIM karticu (starije 3G SIM kartice nisu kompatibilne).

Zahvaljujući novim frekvencijama (700 MHz, 2600 MHz i 3500 MHz) i tzv. „non-standalone“ 5G tehnologiji (NSA), A1 Ultra 5G donosi odmah vidljiva poboljšanja u radu mreže:

Znatno veće brzine preuzimanja podataka, do 1 Gigabita u sekundi;

Bolji striming i gejming uz nižu latenciju ;

; Stabilnije i pouzdanije performanse mreže, čak i u velikim gužvama.

- Da su brzina i pouzdanost mreže naš glavni prioritet, A1 Srbija već je dokazao kroz pet uzastopnih godina dobijanja Ookla sertifikata. Siguran sam da će razvoj naše Ultra 5G mreže dodatno učvrstiti tu posvećenost. 5G je ključan za sledeću deceniju digitalnog razvoja - izjavio je Nenad Zeljković, Glavni direktor za tehnologiju A1 Srbija.

- Saobraćaj u našoj mreži raste više od 40% godišnje, što jasno pokazuje da se mobilni internet koristi sve više i initezivnije. A1 Ultra 5G nam daje kapacitet i brzinu koju korisnici već danas očekuju, a istovremeno postavlja snažnu osnovu za tehnologije budućnosti kao što su IoT, automatizacija i napredni digitalni servisi.

Svi koji još nisu korisnici A1 mreže, sada mogu potpuno besplatno i bez obaveza da isprobaju Ultra 5G :

Jednostavnom onlajn aktivacijom, bez odlaska u prodavnicu;

Mogu da testiraju brzinu, performanse i pokrivenost mreže;

Uz jednostavan prelazak u A1 mrežu, ukoliko se za to odluče.

Za postojeće korisnike, A1 pokreće sezonske pogodnosti na odabranim tarifama, koje uključuju neograničeni mobilni internet i do 12 meseci.

Na samom početku, A1 Ultra 5G donosi unapređene performanse upravo tamo gde su korisnicima najpotrebnije – u gradskim centrima, poslovnim zonama i u najposećenijim turističkim destinacijama, poput Kopaonika, Zlatibora i Vrnjačke Banje. U prvoj fazi, Ultra 5G mreža dostupna je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Pančevu, Čačku, Subotici, Kraljevu, Leskovcu, Šapcu, Kruševcu, Novom Pazaru, kao i u još desetak manjih gradova. Pokrivenost će nastaviti da se širi iz meseca u mesec.

Snaga A1 Srbija utemeljena je na stabilnosti A1 Grupe, koja je deo jedne od najvećih telekomunikacionih kompanija na svetu – América Móvil. Grupa nastavlja da značajno ulaže u Srbiji – pored do sada uloženih 1,5 milijardi evra, dodatnih 250–300 miliona evra investicija planirano je za strateški razvoj, uključujući ekspanziju fiksne i mobilne infrastrukture.

*Na osnovu analize Ookla® Speedtest Intelligence® podataka za period od Q2–Q3 2021. do Q1–Q2 2025.

O A1 Srbija: A1 Srbija je najbrža i pouzdana mreža koja povezuje ljude i zajednice inovativnim rešenjima, kroz održiv razvoj i društvenu odgovornost, gradeći svet kakav želimo. Više od 1.700 zaposlenih posvećeno je kreiranju inovativnih rešenja i usluga, omogućavajući da 2.4 miliona korisnika upotrebi mogućnosti koje digitalizacija nudi prema svojim potrebama. Kao deo A1 Grupe, vodećeg telekomunikacionog provajdera u Evropi, A1 Srbija kontinuirano ulaže u širenje i modernizaciju mreže, obezbeđujući najbržu i najpouzdaniju konekciju svojim korisnicima.






