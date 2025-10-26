Darja će uskoro uživati u bakinom specijalitetu, recept Lidije Vukićević osvaja na prvi zalogaj

Lidija Vukićević uživa da provodi vreme u kuhinji, te je sa godinama i iskustvom postala izvrsna kuvarica. Poznata glumica svakodnevno najmilijima sprema razne đakonije, ali jedan njen specijalitet se izdvaja od svih drugih.

Recept Lidije Vukićević za projice sa sirom omiljen je i njenim sinovima Davidu i Andreju i vrlo često ih pravi. Lidija ceo život sprema razna jela pa tako ni ne čudi činjenica da je pravi majstor u kulinarstvu. Osim toga što sigurno poseduje tajne dobrih kuvara, Lidija zna i kako da pored kuvanja zadržite vitko telo i liniju. Darko Veljović

Savetujemo vam da ih probate jednom i pravićete ih stalno baš kao i naša proslavljena glumica jer je recept Lidije Vukićević zaista savršen i bez mane.

Sastojci:

3 jaja

1 šolja jogurta

1/3 šolje ulja

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

6 punih kašika belog brašna

7 punih kašika kukuruznog brašna ili palente

150 g belog sira

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Ovlaš premažite uljem modle za mafine. Ručnom mutilicom malo umutite jaja. Dodajte jogurt i ulje i malo promešajte. Zatim dodajte belo brašno izmešano sa praškom za pecivo i solju.

Zatim i kukuruzno brašno ili palentu i izmešajte. Na kraju, dodajte sitno iseckan ili izdrobljen sir, sve fino sastavite i sipajte u modle. Pecite oko 20 minuta na 200 stepeni. Kad budu gotove, pustite ih da se prohlade pet minuta, izvadite iz kalupa i služite tople.

youtube printscreen





