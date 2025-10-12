Anastasija Ražnatović pre nekoliko dana stigla je u srpsku prestonicu veoma važnim razlogom - njen najbolji prijatelj Stevan Radivojević proslavljao je 31. rođendan u prestoničkom restoranu.
Kako je on tada istakao mlada muzička zvezda nije želela da je pripadnici sedme sile uslikaju, ali na Instagramu su osvanule fotografije sa proslave gde smo mogli da vidimo da su se sjajno proveli.
A ono što ju je odmah narednog jutra kući sačekalo bio je omiljeni doručak Anastasije Ražnatović iz detinjstva, kojeg se odrekla odlaskom u Sevilju zbog nemogućnosti kupovine potrebnih namirnica.
Pitate li se koji je to? Najjednostavniji, a najukusniji i najslađi - plazma keks i mleko. To smo mogli da zaključimo po njenim lajkovima na društvenim mrežama, gde je između ostalog ostavila srce na jednom snimku gde se pomenuti doručak priprema uz komentar "Omiljeni doručak svakog prosečnog Balkanca".
Ko će da ispunjava sve želje mezimici ako ne mama koja ju je i ovako željna s obzirom da već skoro tri godine žive kilometrima udaljene jedna od druge? A Tasa koristi svaki slobodan trenutak da uživa sa porodicom.
Pročitajte Ovo tradicionalno jelo Anastasija uvek priprema Nemanji posle utakmice, recept dobila od bake
Podsećanja radi, mlada pevačica u top formi je već neko vreme, a sve zahvaljujući svakodnevnim, intenzivnim treninzima u teretani. Osim što posvećeno trenira, Anastasija Ražnatović već godinama vodi računa o svojoj ishrani, a posle treninga omiljeni doručak Anastasije Ražnatović najčešće je proteinska kaša.
Kako bi mišići dobili dovoljno proteina i oporavili se nakon napornog treninga, potrebno je ishranu obogatiti proteinom, što Anastasija postiže dodajući mericu istog u svoju kašu.
Pročitajte još
Anastasija stigla u Beograd, Ceca joj odmah spremila omiljeni doručak
Omiljeni doručak Anastasije Ražnatović, keks i mleko, mnogi obožavaju
12/10/2025Saznajte više
Milan Marić pravi vrhunske sarme, imamo i recept
Recept Milana Marića za vrhunske sarme
11/10/2025Saznajte više
Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu: Ovde su odrasle Mila i Vera Ćetković, porodični dom u srcu prestonice FOTO
Dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića je oaza mira glumačkog para
10/10/2025Saznajte više
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu: Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu - Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
10/10/2025Saznajte više
Poznati hrvatski voditelj 14 godina se bori sa depresijom: Pokušavao sam i da vežbam kada je baš loše, ali ne pomaže, onda moraš da uzmeš...
Poznati hrvatski voditelj godina se bori sa depresijom
10/10/2025Saznajte više
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković
10/10/2025Saznajte više
Komentari (0)