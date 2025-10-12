Anastasija stigla u Beograd, Ceca joj odmah spremila omiljeni doručak

Anastasija Ražnatović pre nekoliko dana stigla je u srpsku prestonicu veoma važnim razlogom - njen najbolji prijatelj Stevan Radivojević proslavljao je 31. rođendan u prestoničkom restoranu.

Kako je on tada istakao mlada muzička zvezda nije želela da je pripadnici sedme sile uslikaju, ali na Instagramu su osvanule fotografije sa proslave gde smo mogli da vidimo da su se sjajno proveli. Instagram

A ono što ju je odmah narednog jutra kući sačekalo bio je omiljeni doručak Anastasije Ražnatović iz detinjstva, kojeg se odrekla odlaskom u Sevilju zbog nemogućnosti kupovine potrebnih namirnica.

Pitate li se koji je to? Najjednostavniji, a najukusniji i najslađi - plazma keks i mleko. To smo mogli da zaključimo po njenim lajkovima na društvenim mrežama, gde je između ostalog ostavila srce na jednom snimku gde se pomenuti doručak priprema uz komentar "Omiljeni doručak svakog prosečnog Balkanca".

Ko će da ispunjava sve želje mezimici ako ne mama koja ju je i ovako željna s obzirom da već skoro tri godine žive kilometrima udaljene jedna od druge? A Tasa koristi svaki slobodan trenutak da uživa sa porodicom.

Podsećanja radi, mlada pevačica u top formi je već neko vreme, a sve zahvaljujući svakodnevnim, intenzivnim treninzima u teretani. Osim što posvećeno trenira, Anastasija Ražnatović već godinama vodi računa o svojoj ishrani, a posle treninga omiljeni doručak Anastasije Ražnatović najčešće je proteinska kaša.

Kako bi mišići dobili dovoljno proteina i oporavili se nakon napornog treninga, potrebno je ishranu obogatiti proteinom, što Anastasija postiže dodajući mericu istog u svoju kašu. Instagram





