Recept Suzane Mančić za najsočnije sarme, 600 grama mlevenog mesa dovoljno

Suzana Mančić kulinarske tajne savladala je zahvaljujući majci Veri, koja je bila poreklom Mađarica, pa su njena jela uvek imala poseban ukus i aromu. Mama je, tvrdi Suzana, imala teoriju da je pripremanje jela na masti mnogo zdravije, da ljudi nisu patili zbog povišenih triglicerida, da žene nisu patile od osteoporoze, da smo tada bili mnogo zdraviji nego danas.
Vera je među prvima izbacila zapršku iz svakodnevnog menija, čemu se Suzanin otac Aleksandar oštro protivio, ali uzalud.
- Tata je protestovao danima, ali je mama bila neumoljiva, nema više zaprške i morali smo da se naviknemo.
U našoj kući poštovala se tradicija, za svaki praznik pravila se obavezno ruska salata i to od sedam sastojaka, pa bi to na kraju ispalo sedam kilograma.
Recept za sarme Suzane Mančić
Počasno mesto na trpezi imala je sarma od kiselog kupusa.
Od mame sam teoriju savladala fenomenalno, a u praksi sam kao najgori đak u školi - „Sedi, jedan”, jer mi ne polazi za rukom da ih idealno savijem, a čitav štos je u tome, da budu malecke, lepo uvijene i poređane u šerpu. Voditeljka smatra da je tajna dobre sarme u dobro izbalansiranom odnosu pirinča i mlevenog mesa, koje mora da bude mešano, juneće i svinjsko, sa dosta bibera.
- Dve glavice crnog luka propržim na masti, dodam 600 grama mlevenog mesa i beli luk, koji obavezno stavljam u svako jelo.
Može da se narenda i jedna šargarepa, a kad to bude gotovo, dodam pirinač i krećem da ih zavijam. Mislim da je čitava caka baš u savijanju, da one budu jednake veličine.
Ne volim velike sarme, ubijaju mi apetit, moraju da budu male i ukusne, dobro uvijene. Kad se poređaju u šerpu, dodam vodu, može da se stavi i ceo paradajz ili paprika, i stavim na laganu vatru, da pućka bar tri sata. Takođe volim da je na kraju zapečem u rerni, pokrivenu preostalim listovima kupusa. I za razliku od ljubavi koja ne može da se podgreva, sarma je sutradan još bolja.
A i posna sarma, spremljena na ulju, bez mesa, izuzetno je ukusna. Na propržen luk dodam pirinač da se još malo uprži, narendanu šargarepu, suvo grožđe, seckane ili mlevene orahe.
