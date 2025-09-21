Ovo tradicionalno jelo Anastasija uvek priprema Nemanji posle utakmice, recept dobila od bake

Svaki recept Anastasije Ražnatović veoma je jednostavan za pripremu.

Nema pevačica mnogo vremena, niti nerava za višečasovno stajanje pokraj šporeta, stoga sve što su je baka i tetka Lidija Ocokoljić naučile, a da se priprema za par minuta, zna napamet. Instagram

Dobro je poznato da Tasina majka, estradna diva Ceca Ražnatović ne voli kuhinju. Približava joj se tek kada je vreme ručka i tada voli da pojede biftek i tome slično.

Njena mezimica potpuno je drugačiji tip, što je sigurno privuklo njenog supruga, fudbalera Nemanju Gudelja.

Nema sumnje da je recept Anastasije Ražnatović za pitu s mesom jednako obradovao sportistu, kao i njegove roditelje, koji navodno u početku nisu bili za njihovu vezu.

Tasina pita s mesom ukusna je prste da poližete, a u produžetku je recept.

Sastojci:

– 400 do 500 g mlevenog mesa

– jedan crni luk

Instagram

– peršun

– 2-3 jaja

– malo kisele vode

– pakovanje gotovih kora

Priprema:

Luk iseckajte, pa propržite i dodajte mleveno meso. Posolite i pobiberite i na kraju dodajte iseckani peršun.

Tepsiju premažite uljem, pa stavite prvu koru i opet je malo poprskajte uljem ili istopljenim puterom. Instagram

Poređajte tako četiri do pet kora, pa sipajte pola smese, zatim još nekoliko kora i ostatak smese.

Zatvorite sa dve kore, a svaku poprskajte sa malo ulja ili putera. Jaja dobro umutite, dodajte malo kisele vode, pa sipajte preko pite. Pecite je na 230 stepeni oko pola sata.









