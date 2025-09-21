Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ovo tradicionalno jelo Anastasija uvek priprema Nemanji posle utakmice, recept dobila od bake

Autor: | 21/09/2025

Svaki recept Anastasije Ražnatović veoma je jednostavan za pripremu.

Nema pevačica mnogo vremena, niti nerava za višečasovno stajanje pokraj šporeta, stoga sve što su je baka i tetka Lidija Ocokoljić naučile, a da se priprema za par minuta, zna napamet.

Dobro je poznato da Tasina majka, estradna diva Ceca Ražnatović ne voli kuhinju. Približava joj se tek kada je vreme ručka i tada voli da pojede biftek i tome slično.

Njena mezimica potpuno je drugačiji tip, što je sigurno privuklo njenog supruga, fudbalera Nemanju Gudelja.

Nema sumnje da je recept Anastasije Ražnatović za pitu s mesom jednako obradovao sportistu, kao i njegove roditelje, koji navodno u početku nisu bili za njihovu vezu. 

Tasina pita s mesom ukusna je prste da poližete, a u produžetku je recept.

Sastojci

– 400 do 500 g mlevenog mesa

– jedan crni luk

– peršun

– 2-3 jaja

– malo kisele vode

– pakovanje gotovih kora

Priprema:

Luk iseckajte, pa propržite i dodajte mleveno meso. Posolite i pobiberite i na kraju dodajte iseckani peršun. 

Tepsiju premažite uljem, pa stavite prvu koru i opet je malo poprskajte uljem ili istopljenim puterom.

Poređajte tako četiri do pet kora, pa sipajte pola smese, zatim još nekoliko kora i ostatak smese. 

Zatvorite sa dve kore, a svaku poprskajte sa malo ulja ili putera. Jaja dobro umutite, dodajte malo kisele vode, pa sipajte preko pite. Pecite je na 230 stepeni oko pola sata.

 

Tagovi: recept anastasije raznatovic pita sa mesom po receptu anastasije ražnatović anastasija ražnatović recept

