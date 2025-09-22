Trenutno najtraženiji recept na Guglu: Ajvar bez ljuštenja paprika

Priprema zimnice uveliko je počela, a domaćice se dovijaju na razne načine kako bi svojoj porodici pripremile ukusne pikanterije u kojima će uživati tokom hladnih zimskih dana.
Osim što se brzo sprema uz ovaj recept nema mnogo otpadaka, ljuštenja paprike, a to mnogima i te kako znači.
Pratite uputstva iskusnih domaćica i uživajte u ukusu koji osvaja već na prvi zalogaj.
Potrebno je:
3 kg crvene paprike
1 veći plavi patlidžan
10 čena belog luka
morska so
2 dl maslinovog ulja
Biber
Pročitajte Zimnica Seke Aleksić miriše u njenom dvorištu - Pečena paprika, ajvar i pinđur pripremaju se na poseban način, preukusno
Priprema:
Paprike dobro operite i stavite u veću šerpu, pa ih pelijte vrelom vodom. Isto učinite i sa patlidžanom. Nakon nekoliko minuta sameljite ih na mašinu za mlevenje mesa. Stavite dobijenu smesu u veću šerpu, dodajte sitno iseckan beli luk i začine, kao i ulje.
Šerpu stavite u rernu na 200 stepeni i pustite da se prži oko 4 sata. Povremeno izvadite da promešate i probate da li vam je dovoljno slano.
Nakon tog vremena ajvar bi trebalo da bude gotov, ali to može da zavisi i od same paprike. Neka je vodenija, neka suvlja pa je najbolje da povremeno izvadite ajvar iz rerne i proverite da li je isparila sva voda.
Kad je gotov sipajte ga u tegle koje ste prehodno ugrejali i zapecijte još malo u rerni. Na svaku teglu stavite celofan i gumicu, a potom zatvorite i ostavite da se ohladi. Spakujte u ostavi i čekajte zimu.
