Prepisala od svekrve: Cela porodica obožava recept Sare Rokvić za banana hleb

Recept Sare Rokvić za banana hleb
Svakome od nas dogodilo se barem jednom da u svom frižideru imamo banane koje su već potamnele i izgubile svežinu.
Iako nisu idealne za voćnu užinu, ovakve banane savršene su ako želite da napravite banana hleb i obradujete svoje najbliže brzom i ukusnom poslasticom.
Recept Sare Rokvić za banana hleb sa borovnicama, u čijem pravljenju učestvuju i njeni mališani, Despot i Draga, ukusan je, zdrav recept za poslasticu koju će vaši ukućani obožavati.
Sastojci:
- 3 zrele banane
- 100g otopljenog putera
- jaje
- pola šolje žutog šećera
- šolja i po belog brašna
- pola praška za pecivo
- prstohvat soli
- vanil šećer
Priprema:
Izgnječite banane viljuškom, dodajte ostale sastojke, sve izmešajte, dodajte dodatke po želji, po Sarinom receptu to su borovnice i mrvice čokolade, i sve prelijte u podmazan pleh za pečenje.
Hleb pecite na 200 stepeni nekih 30 minuta.
Kada se malo ohladi poslužite ga uz kafu ili šolju mleka.
