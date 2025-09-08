Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Prepisala od svekrve: Cela porodica obožava recept Sare Rokvić za banana hleb

Autor: | 08/09/2025

Recept Sare Rokvić za banana hleb

Svakome od nas dogodilo se barem jednom da u svom frižideru imamo banane koje su već potamnele i izgubile svežinu.

Iako nisu idealne za voćnu užinu, ovakve banane savršene su ako želite da napravite banana hleb i obradujete svoje najbliže brzom i ukusnom poslasticom.

Recept Sare Rokvić za banana hleb sa borovnicama, u čijem pravljenju učestvuju i njeni mališani, Despot i Draga, ukusan je, zdrav recept za poslasticu koju će vaši ukućani obožavati.

Sastojci:

  • 3 zrele banane
  • 100g otopljenog putera
  • jaje
  • pola šolje žutog šećera
  • šolja i po belog brašna
  • pola praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • vanil šećer

Priprema:

Izgnječite banane viljuškom, dodajte ostale sastojke, sve izmešajte, dodajte dodatke po želji, po Sarinom receptu to su borovnice i mrvice čokolade, i sve prelijte u podmazan pleh za pečenje.

Hleb pecite na 200 stepeni nekih 30 minuta.

Kada se malo ohladi poslužite ga uz kafu ili šolju mleka.

Tamara Roksandić
Tagovi: sara rokvić Sara Oster Rokvić recept sare rokvić recept za banana hleb

