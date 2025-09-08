Prepisala od svekrve: Cela porodica obožava recept Sare Rokvić za banana hleb

Recept Sare Rokvić za banana hleb

Svakome od nas dogodilo se barem jednom da u svom frižideru imamo banane koje su već potamnele i izgubile svežinu.

Iako nisu idealne za voćnu užinu, ovakve banane savršene su ako želite da napravite banana hleb i obradujete svoje najbliže brzom i ukusnom poslasticom.

Recept Sare Rokvić za banana hleb sa borovnicama, u čijem pravljenju učestvuju i njeni mališani, Despot i Draga, ukusan je, zdrav recept za poslasticu koju će vaši ukućani obožavati.

Sastojci:

3 zrele banane

100g otopljenog putera

jaje

pola šolje žutog šećera

šolja i po belog brašna

pola praška za pecivo

prstohvat soli

vanil šećer

Priprema:

Izgnječite banane viljuškom, dodajte ostale sastojke, sve izmešajte, dodajte dodatke po želji, po Sarinom receptu to su borovnice i mrvice čokolade, i sve prelijte u podmazan pleh za pečenje.

Hleb pecite na 200 stepeni nekih 30 minuta.

Kada se malo ohladi poslužite ga uz kafu ili šolju mleka.

