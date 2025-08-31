Recept Marije Popović za zdrav slatkiš od 4 sastojka
Voditeljku Mariju Popović publika zna sa malih ekrana, ali i sa društvenih mreža gde deli sve - od modnih kombinacija do saveta o roditeljstvu i zdravim navikama.
Njena energija, iskrenost i jednostavnost donose joj poverenje pratilaca, posebno kada je reč o brzim receptima koje može da spremi svako.
Ovog puta Marija Popović pokazala je svojim pratiocima kako se za samo 15 minuta prave osvežavajuće kuglice s malinama - idealan vikend slatkiš bez šećera, i griže savesti.
Pročitajte Sladoled torta od tri sastojka spremna za 5 minuta
Sastojci: 400 g grčkog jogurta, 100 g kokosovog brašna, 3-4 kašike meda, zaleđene maline (borovnice ili jagode), aroma vanile.
U široj posudi sjedinite grčki jogurt i kokos, pa dodajte med i na kraju aromu vanile. Sve dobro sjedinite. Smesu zahvatajte kašikom i rastanjite među dlanovima. Na sredinu svakog kruga dodajte malinu ili drugo voće po izboru. Pažljivo zatvorite sa svih strana, dlanovima oblikujte kuglice, uvaljajte u malo kokosa, pa odložite u frižider da se hladi oko 2 sata.
Pročitajte još
Marija Popović priprema zdrav slatkiš od samo 4 sastojka, obožavaćete ove kuglice
Recept Marije Popović za zdrav slatkiš od 4 sastojka
31/08/2025Saznajte više
Počeo BELGRADE BEER FEST – Othodox Celts, Osvajači i E – Play otvorili najveći ROK SPEKTAKL u region
Počeo BELGRADE BEER FEST
29/08/2025Saznajte više
25 soba, bazen, kućna picerija... Ovo je vila Džordža i Amal Kluni na jezeru Komo
Vila Džordža i Amal Kluni, na jezeru Komo u Italiji je kuća iz bajke
29/08/2025Saznajte više
Recept Nataše Pavlović: Sladoled kolač sa malinama, bez pečenja
Recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama je pun pogodak
29/08/2025Saznajte više
Električni automobili su novi must-have
Električni automobili su novi must-have
28/08/2025Saznajte više
Večeras počinje BELGRADE BEER FEST
Večeras počinje BELGRADE BEER FEST
28/08/2025Saznajte više
Komentari (0)