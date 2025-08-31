Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Marija Popović priprema zdrav slatkiš od samo 4 sastojka, obožavaćete ove kuglice

31/08/2025

Recept Marije Popović za zdrav slatkiš od 4 sastojka

Voditeljku Mariju Popović publika zna sa malih ekrana, ali i sa društvenih mreža gde deli sve - od modnih kombinacija do saveta o roditeljstvu i zdravim navikama.

Instagram/@popovicmari

 

Njena energija, iskrenost i jednostavnost donose joj poverenje pratilaca, posebno kada je reč o brzim receptima koje može da spremi svako.

Ovog puta Marija Popović pokazala je svojim pratiocima kako se za samo 15 minuta prave osvežavajuće kuglice s malinama - idealan vikend slatkiš bez šećera, i griže savesti.

Pročitajte Sladoled torta od tri sastojka spremna za 5 minuta

Sastojci: 400 g grčkog jogurta, 100 g kokosovog brašna, 3-4 kašike meda, zaleđene maline (borovnice ili jagode), aroma vanile.

U široj posudi sjedinite grčki jogurt i kokos, pa dodajte med i na kraju aromu vanile. Sve dobro sjedinite. Smesu zahvatajte kašikom i rastanjite među dlanovima. Na sredinu svakog kruga dodajte malinu ili drugo voće po izboru. Pažljivo zatvorite sa svih strana, dlanovima oblikujte kuglice, uvaljajte u malo kokosa, pa odložite u frižider da se hladi oko 2 sata. 

Nataša Stevanović Instagram/@popovicmari-Boško Karanović/Hello
