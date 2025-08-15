Filmska zvezda, hollywood bombshell i, sve češće, kulinarska inspiracija, Pamela Anderson, podelila je jednostavan recept za savršeno letnje osveženje: granitu od lubenice koju možete napraviti za samo nekoliko minuta pripreme.
Pročitajte Bašta Pamele Anderson u Vankuveru pravo bogatstvo - Obožavam da okopavam svoje cveće i povrće
Pamela Anderson, holivudska ikona i glumica koju pamtimo iz serije "Baywatch", danas inspiriše svet ne samo kroz svoje filmske i televizijske uloge, već i kroz kulinarstvo.
Dok se sprema za nove projekte na velikom platnu, među kojima je već aktuelan rimejk filma "Goli pištolj", te emotivnu dramu "Rosebush Pruning", Pamela pred publiku donosi i deo svoje svakodnevice – ukusne recepte iz serijala "Pamela’s Cooking with Love".
Ovog puta, iz svog doma na ostrvu Vankuver, podelila je jednostavan, ali efektan recept za granitu od lubenice, desert koji savršeno osvežava u vrelim letnjim danima.
Kako napraviti granitu od lubenice po receptu Pamele Anderson
Sastojci za 6-8 osoba
- 1 kg mesa lubenice, bez semenki, iseckano na kocke
- 400 ml šećernog sirupa
- 60 ml soka od limete
- kora 1 limete
- tajin ili menta
Izblendajte lubenicu dok ne postane potpuno glatka, pa preručite u u veću posudu. Dodajte ostale sastojke osim tajina, meksičkog začina od mešavine čili papričica, soli i limete, pa sve dobro promešajte. Smesu sipajte u metalni pleh dimenzija 23×33 cm ili plastičnu posudu pogodnu za zamrzavanje pa stavite u zamrzivač. Na svaka dva sata viljuškom izgrebajte i promešajte smesu kako bi se formirala rastresita ledena tekstura. Nastavite tako dok se smesa potpuno ne zamrzne i dobije pahuljastu konzistenciju, oko 8 do 10 sati. Pre posluživanja, kašikom rasporedite granitu u posudice i lagano prelijte tajinom. Po želji, ukrasite listićima mente.
Pamela Anderson – između Holivuda i kuhinje
Njena karijera traje više od tri decenije, od rane slave u seriji "Baywatch" do pozorišnog debija na Brodveju. Osim što osvaja publiku novim ulogama, Pamela briljira i na kulinarskoj sceni. Njena TV emisija "Pamela’s Cooking with Love" donosi recepte inspirisane putovanjima i druženjima sa prijateljima ali i vrhunskim kuvarima. Paralelno, vodi i serijal "Pamela’s Garden of Eden", gde gledaoci prate renoviranje njenog imanja i kuće njenih sinova u Los Anđelesu.
Pre dve godine, Pamela Anderson objavila je memoare "Love, Pamela" i prvu kuvarsku knjigu "I Love You: Recipes from the Heart", obe uvrštene na listu bestselera Njujork Tajmsa. Danas Pamela spaja glamur, kreativnost i jednostavan, zdrav, život - što se ogleda i u ovom desertu savršenom za letnje dane, kakav je granita od lubenice.
Pročitajte još
