Farbanje jaja po starinskom receptu Bojane Stefanović

Uskrs se bliži, a s njim i razne ideje o ukrašavanju jaja. Danas postoji bezbroj tehnika i dostupne su sve moguće boje, pa je dovoljno samo pustiti mašti na volju. No, mnogi se i dalje drže tradicije.

Neko najviše voli da farba jaja u tradicionalnu crvenu boju, a starije domaćice vole i lukovinu. Glumica Bojana Stefanović jednom prilikom je objasnila kako taj proces, omiljena porodična zanimacija pred najradosniji hrišćanski praznik, izgleda u njenom domu.

Petar Đorđević

– Kada neko spomene Tradiciju u negativnom kontekstu, sva se naježim. Koliko samo mraka moraš nositi u sebi da nešto toliko lepo, toplo i silno gledaš iz crne perspektive. Ako je nešto u mom životu Tradicija, to su ova jaja. Baba Nada ih je zvala “čivutska” – napisala je Bojana na Instagramu.

– Godinama nisam znala šta to znači, samo sam znala da reč miriše na ljubav, porodicu, Uskrs, proleće, i na Nju. Pogrbljenu, pomalo namćora, uvek sa nekim vrcavim komentarom, i rukama večito uposlenim u čajnoj kujni, rukama koje nikada nisu izašle iz malog stana Igumanove palate a da nisu bile natovarene cegerima, punim kutija, punim ukusa mog detinjstva.

Onda ih je pravio tata, a sada Iva i ja. Na receptu piše baba Lujkina čivutska jaja. Baba Lujke (a.k.a Leposave), mangupa sa Oplenca, ne sećam se. Sećam se priča o svim onim šeretskim podvizima zbog kojih je krunisana tim za mene veličanstvenim nadimkom. I nosim je u svakom atomu svog bića, kad god uzmem varjaču da lupam krofne, kad god gurnem prste u testo za hleb, i kad na uskršnje jutro očistim prvo čivutsko jaje – objašnjava Bojana, koja je kao ilustraciju priložila i fotografije.

Instagram

Na jednoj slici vide se jaja u lukovini. Koristi se i dosta začina, a u nesvakidašnjem receptu koji je podelila na svom blogu Fat mama Bojana je otkrila da su za njega zaslužni sefardski Jevreji.

– Od prababe Lujke, i baka Nade, preko Bobana, do Ive i mene, raste porodična ljubav koja miriše na ta magična jaja. Sada moja deca stvaraju svoje veze sa baba Lujkom, čukunbabom koje se ni ja ne sećam, ali će jednoga dana, a to im žarko želim, osetiti sve veze, do daleko unazad, kada o Uskrsu budu kuvali svoja čivutska jaja. I znaće da su sve One tu, a i ja sa njima, pogrbljena nad šerpom, u kojoj krčka, miriše, puni nozdrve i dušu sva naša ljubav, kroz Tradiciju.

Baba Lujkina uskršnja jaja

Prema Bojaninom receptu, potrebno je dve do tri kese lukovine (što više to bolji ukus), ulje, sirće, dva do tri čena belog luka, biber u zrnu, so, lorber.

Lukovina se ređa prvo na dnu lonca jedan sloj, pa se poređaju jaja, pa opet lukovina. Proces ponoviti, a na vrh staviti sloj lukovine. Ulje, sirće i začini dodaju se posle svakog sloja.

Sipati običnu hladnu vodu, malo više nego da ogrezne lukovina na vrhu. Ostaviti prvu noć u hladnoj vodi. Sutradan polako zagrejati do ključanja, pa kuvati na laganoj vatri, pokriveno, od 12 do 18 sati, može i duže, a zatim ostaviti i drugu noć lonac pokriven da se sve ohladi.

Kada se ohlade, kuvana jaja se vade i brišu blago nauljenom krpom da bi dobila sjaj. Nakon toga se ukrašavaju crtanjem voskom ili sličicama po izboru. Bojana u svom blogu navodi da su njoj najlepša bez ukrasa.

Instagram