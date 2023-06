Da li su kokice zdrave? Najnovija istražovanja rešila misteriju, ovo je prava istina o omiljenoj grickalici

Kokice su omiljena grickalica bez koje je teško zamisliti odlazak u bioskop ili uživanje u omiljenoj seriji. Mnogi kažu da su najbolje u kombinaciji sa pivom, ali o tome ćemo drugi put. Dobijaju se od kukuruza kokičara, čija zrna prilikom prženja eksplodiraju, što je zabavno samo po sebi kada ih pripremamo kod kuće. Ne možemo bez njih, zarazne su, znamo, no, da li su i bezbedne? To pitanje odnosi se, pre svega, na zdravu ishranu i probleme sa suvišnim kilogramima. Shutterstock

Prema poslednjim istraživanjima, u normalnim porcijama kokice su – bezazlene. Štaviše, nutricionisti ih čak preporučuju, jer je zrno kukuruza izvor ključnih minerala kao što je magnezijum, potom vitamina (A, B, E), antioksidanata i vlakana. Konzumiranje celih zrna smanjuje rizik od dijabetesa, srčanih oboljenja, visokog krvnog pritiska, kao i nekih vrsta kancera. Ipak, ako imate nedoumice u vezi sa GMO proizvodima, potrudite se da pronađete organski kukuruz, a ne neki genetski modifikovani.

Obratite pažnju i na ulje koje koristite za kokanje. Izbegavajte rafinisana, prednost dajte maslinovom, ulju od kanole, susama, kikirikija ili avokada. Najzdravija varijanta su kokice bez aditiva i dodataka, što znači da one bez “ubačenih” sastojaka, kao što su puter ili sir, imaju manje kalorija. Ako već ne možete bez začina koji će im dati poseban ukus, neka to budu morska so, origano ili crni biber. Sladokusci mogu da probaju nešto egzotično u vidu cimeta i kakao-praha umesto preliva od čokolade i karamele.

Nutricionisti kažu da je kokice najbolje pripremati u posebnoj posudi i izbeći mikrotalasnu pećnicu, iako je to svakako najbrža varijanta. Nemojte da ih konzumirate baš svakog dana i, kao što smo već rekli, dobro odmerite dimenzije porcije ‒ jedna srednja je sasvim dovoljna. U suprotnom, ako preterate, mogle bi da vam naprave izvesne probleme u stomaku, a to ne želite, zar ne?

Za kraj, malo statistike: jedna šolja svežih kokica sadrži oko trideset kalorija, gram masti, gram proteina, 6.20 grama ugljenih hidrata, 1.20 grama vlakana.