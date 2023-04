Svi misle da su zdrava, ali... Jelene Đoković upozorava, OVA jaja ne bi trebalo da jedemo! FOTO

Savet Jelene Đoković o jajima

Da li ste znali da postoji veganska zamena za jaja? Za ovaj revolucionarni projekat u ljudskoj ishrani zaslužni su eksperti „Pariske škole za industrijsku biologiju“, a jasno je da ih ne nose koke i da nisu nastala prirodnim putem, već u laboratoriji.

Jaje je zahvalna namirnica, koristi se za pripremanje raznih jela i prilično je teško pronaći adekvatnu zamenu. No, ova veganska, to jest veštačka, nisu genetski modifikovana, ako ste na to prvo pomislili.

Just egg

Velika pobornica veganskog načina ishrane, Jelena Đoković, svojevremeno je reagovala na ovu inovaciju. „Samo zato što je vegansko, ne znači da je zdravo“, napisala je na Instagramu i objasnila zbog čega tako misli.

Jelena je priložila ilustraciju sa detaljnim opisom sadržaja veštačkih jaja, a glavni sastojci su voda, protein mungo pasulja, ulje kanole, manje od 2% dehidriranog luka, gelan-guma (prirodno sredstvo za zgrušavanje i želiranje), ekstrakt kurkume i šargarepe za boju, kalijum-citrat, soja-lecitin, so, šećer, sirup od tapioke, tatranatrijum-pirofosfat, transglutaminaze, sredstva za produžavanje roka...

Da li bi od svega toga mogao da se napravi omlet na kakav smo navikli?

