Meka, kremasta i kao stvorena za najradosniji praznik: Iz kuhinje Une Piale stiže torta od šargarepe

Torta za Uskrs iz kuhinje Une Piale

Una Piale, supruga glumca Stevana Pialea i uspešna food blogerka, pred svaki veliki praznik pretvara svoj dom u pravu bajku. Bajkovite su i poslastice koje vešto priprema, a recepte nesebično deli sa pratiocima na Instagramu. Jedan nam je privukao posebnu pažnju...

Sastojci:

‒ 150 g oraha

‒ 200 g braon šećera

‒ 100 g šećera

‒ 240 ml ulja

‒ 4 jaja

‒ 130 g kaše od jabuke

‒ 2 kašičice arome vanile

‒ 310 g brašna

‒ 2 kašičice praška za pecivo

‒ 1 kašičica sode bikarbone

‒ 1/2 kašičice soli

‒ kašičica i po cimeta

‒ kašičica đumbira

‒ 1/4 kašičice muskatnog oraha

‒ 1/4 kašičice karanfilića

‒ 250 g šargarepe

Za ajsing:

‒ 300 g šećera u prahu

‒ 400 g krem-sira

‒ 140 g putera na sobnoj temperaturi

‒ 3 kašičice arome vanile

Priprema

Prvo pripremite plehove. Trebaće vam okrugli prečnika oko 20 do 22 cm. Bilo bi dobro da imate dva ista, moći ćete da ispečete oba patišpanja odjednom, u suprotnom, moraćete da ih pečete u dva navrata. Ugrejte rernu na 180°C, a plehove podmažite uljem i preko stavite pek-papir.

Pomešajte braon i običan šećer, ulje i jaja. Zatim ubacite kašu od jabuke i aromu vanile. U drugoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so i sve navedene začine. Suve sastojke ubacite u mokre i dobro pomešajte špatulom, ne treba vam mikser. U to dodajte rendanu šargarepu i mlevene orahe i opet dobro promešajte. Smesu podelite na dva dela i uspite je u plehove. Pecite 30 do 35 minuta.

Dok se kolač peče vi pravite ajsing. Mutite puter do mekane i glatke mase. Dodajte krem sir i opet mutite da se sastojci sjedine. Tome dodajte šećer u prahu i aromu vanile i opet pomešajte. Kada ga budete premazivali preko kolača, možda vam se učini tečniji nego što treba, ali stegnuće se u frižideru naknadno. Sačekajte da se kolač ohladi u plehovima i tek onda ga izvadite. Namažite debeo sloj na jedan deo kolača, preklopite ga drugim delom i zatim ceo premažite preostalim ajsingom. Dekorišite ga šargarepama i zelenišem koji imate pri ruci. Instagram