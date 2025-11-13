Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Milan Marić: Psihoterapija je najbolje uložen novac u mom životu

Milan Marić: Psihoterapija je najbolje uložen novac u mom životu

Autor: | 13/11/2025

0

Milan Marić, koji je rođen pre 35 godina u Beogradu, spada u vodeće glumce svoje generacije.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti, u klasi Biljane Mašić i odmah krenuo da radi. Uprkos tome što ima malo godina života, njegova karijera već sada broji na desetine pozorišnih predstava i serija u kojima je igrao.

Pročitajte Jovo Maksić - Porodica jeste tvrđava

Zapažene uloge ostvario je u filmu “Toma”, serijama “Državni neprijatelj”, “Jutro će promeniti sve”, “Besa”, “Pad”.

Milan Marić ne govori često o privatnom životu, ali je u razgovoru za “Velike priče” podelio svoje isksustvo vezano za odlazak na psihoterapiju.

- Kad sam krenuo na psihoterapiju teret na leđima postajao je sve lakši. Ne zato što sam uspeo da ga zbacim, nego zato što sam naučio da ga nosim. I uprskos njemu ja mogu da trčim danas i sve ove godine. Da li je to zahteavalo neku vrstu rada? Zahtevalo je. Da li je to zahtevalo neku vrstu preispitivanja? Jeste, neki proces je morao da se desi.Ali da li zahvaljujući tome ja imam kvalitetniji život sam sa sobom? Imam.

- Da li to znači da sam ja završio rad na sebi? Ne, naravno. Dešavaju se nove stvari.Prosto, život je nepredvidiv. Ali, terapija jeste nešto što ja smatram da je najbolje utrošen novac u mom životu. To je nešto što mi je popravilo kvalitet života.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Velike priče (@velikeprice)

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Miloš Nadaždin

Slične Vesti

Tagovi: Milan Marić psihoterapija Glumac Milan Marić milan marić psihoterapija

Pročitajte još

Najnovije vesti