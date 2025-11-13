Milan Marić: Psihoterapija je najbolje uložen novac u mom životu

Milan Marić, koji je rođen pre 35 godina u Beogradu, spada u vodeće glumce svoje generacije.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti, u klasi Biljane Mašić i odmah krenuo da radi. Uprkos tome što ima malo godina života, njegova karijera već sada broji na desetine pozorišnih predstava i serija u kojima je igrao.

Zapažene uloge ostvario je u filmu “Toma”, serijama “Državni neprijatelj”, “Jutro će promeniti sve”, “Besa”, “Pad”.

Milan Marić ne govori često o privatnom životu, ali je u razgovoru za “Velike priče” podelio svoje isksustvo vezano za odlazak na psihoterapiju.

- Kad sam krenuo na psihoterapiju teret na leđima postajao je sve lakši. Ne zato što sam uspeo da ga zbacim, nego zato što sam naučio da ga nosim. I uprskos njemu ja mogu da trčim danas i sve ove godine. Da li je to zahteavalo neku vrstu rada? Zahtevalo je. Da li je to zahtevalo neku vrstu preispitivanja? Jeste, neki proces je morao da se desi.Ali da li zahvaljujući tome ja imam kvalitetniji život sam sa sobom? Imam.

- Da li to znači da sam ja završio rad na sebi? Ne, naravno. Dešavaju se nove stvari.Prosto, život je nepredvidiv. Ali, terapija jeste nešto što ja smatram da je najbolje utrošen novac u mom životu. To je nešto što mi je popravilo kvalitet života.





