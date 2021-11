Milan Marić je u trenutku očaja to morao da učini: Ona mu je mnogo pomogla

Sve je veći broj javnih ličnosti koje otvoreno dele svoja iskustva o psihoterapiji. Među njima je i Milan Marić, koji o „lečenju razgovorom“ rado priča i svima ga preporučuje.

U razgovoru za hrvatsku „Gloriju“ poznati glumac otkrio je kada je i zašto krenuo na psihoterapiju.

Luka Šarac

‒ Na psihoterapiju odlazim godinama, mislim da je neophodna u vremenu u kome živimo, zbog brzine kojom živimo, zbog načina na koji živimo... Ljudi su postali prilično okrutni jedni prema drugima, empatija odumire, postajemo kao zveri u džungli u kojoj u svakome vidiš potencijalnog neprijatelja i opasnost... A na sve to ide i ono društveno nametnuto mantranje „misli pozitivno“, „gledaj pozitivno“, „moraš da se izboriš sam za sebe“. A šta ako ne mogu? Šta ako ne želim? Mnogo se ljudi u svemu tome pogubi.

Na psihoterapiju sam krenuo iz osećaja nemoći da se sam izborim s problemima koji su me tištili, a danas idem jer to smatram delom svoje mentalne higijene. Ne očekujte da će vam psihoterapeut dati rešenje za vaš život, daće vam uvid u vas same, podstaknuti vas da prihvatite i svoje mane i svoje vrline, da se s njima pomirite i pronađete sopstveni alat i rešite stvari koje vas muče.