Svekrvin recept za imunitet Seka Aleksić obožava, Jakov i Jovan nikada nisu prehlađeni

Ove godine jesen nam je zakucala na vrata nešto ranije nego obično a sa njom i period virusa, bolesti i prehlada.

Naš imunitet je oslabljen silnim promenama vremena. Ali sva sreća uvek postoje razni načini da pospešimo naš ili imunitet naše dece, kao što sinovi Seke Aleksić gotovo da nikada nisu prehlađeni zbog onoga što je njihova baka savetovala pevačici dok su Jakov i Jovan bili bebe. Antonio Ahel/ATAImages

Muzička zvezda posvećena je majka dvojici dečaka, te se uvek trudi da sve što je najbolje za njih im obezbedi, a šta je važnije od zdravlja? Pre izvesnog vremena podelila je recept na društvenim mrežama koji je dobila ni manje ni više nego od svekrve.

Seka Aleksić i njen suprug Veljko često dele sa svojim pratiocima na Instagramu kako vode računa o ishrani i zdravom životu. Pevačica je podelila i recept za moćan imunitet koji je dobila od tačnije Veljkove majke.

Radi se o receptu koji pomaže svima da ojačaju imunitet od silnih sezonskih bolesti. Seka je jasno do detalja napisala šta treba da se uradi, a zatim svima poželela prijatan obrok.

- Dragi moji, podeliću sa vama recept koji mi je dala svekrva za imunitet:

2 limuna cela sa korom (pre toga stavite u vodu sa sodom bikarbonom),

100 grama svežeg đumbira (očistite ga), sameljite na mašini za mlevenje mesa, ko nema može i secko što sitnije,

500 grama domaćeg meda.

Sve to pomešajte kašikom i stavite na hladnije mesto (ne mora frižider), uzmite 3 supene kašike dnevno na dan! Prijatno - napisala je Seka. Instagram





