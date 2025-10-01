Novak Đoković nije vegan, doktor otkrio šta jede najbolji teniser sveta

Novak Đoković nije vegan, iako ga većina ljudi među prvima nabraja kada se govori o ljudima koji ne jedu meso, živinu, ribu, jaja, mlečne proizvode i med, niti bilo koje druge proizvode životinjskog porekla.

Ishrana je danas mnogo više od pukog izbora, postala je gotovo identitetska oznaka. Vegani, karnivori, fleksitarijanci, svi kao da brane boje svog tabora. Photo by Julian Finney/Getty Images

A gde je u svemu tome zdrav razum? Odgovor na to pitanje pokušao je da da dr Aleksandar Matić u razgovoru sa Ivanom Kosogorom, ističući da ne postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima.

Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava o Novaku Đokoviću, koji više nije vegan.

- Mene uvek fascinira kako ljudi ne razmišljaju kritički o svemu i kako sve gledaju crno ili belo. Uvek pitaju šta je bolje, meso ili biljke, a ti ne možeš da daš definitivan odgovor. Moraš da gledaš nijanse - šta je bolje za šta, za koga, u kom trenutku, koje su ti želje i ciljevi, šta želiš da postigneš, na koje meso misliš, na koje biljke itd. Ceo spektar zdravlja nije crn ili beo, nego je spektar.

Na jednom kraju se nalazi gojazan čovek koji jede samo čips i nije ustao iz kreveta, na drugom kraju spektra je Novak Đoković. Ni jedna ni druga krajnost nije dobra za zdravlje, čak ni Novak Đoković - rekao je dr Matić i objasnio razlog.

- Novak Đoković tera na crveno, maltretira svoje telo jako. Mi treba da se nađemo na tom spektru, bliže Đokoviću, naravno, ali kada smo tu negde, za ono što je nama potrebno, mi možemo da nađemo ono što nam je dobro i mentalno.

Krajnosti često nisu dobre za psihu, a i psiha predstavlja deo zdravlja. Ljudi to često zaboravljaju. Mi čak i ako se hranimo skroz ispravno, da ništa loše ne unosimo, to može da bude opterećujuće za psihu i samim tim da ne bude dobro za zdravlje - objasnio je dr Matić.

Dr Matić je jasno stavio do znanja da i veganska i karnivor ishrana imaju i prednosti i mane, ali nijedna nije "lek". Karnivor može pomoći u početku kao eliminaciona dijeta ili kod gojaznosti, dok veganska ishrana može ublažiti simptome nekih autoimunih bolesti poput reumatoidnog artritisa. Međutim, većina tvrdnji dolazi iz anegdota, a ne iz naučnih dokaza.

- Sve u svemu, hrana, iako je neverovatno značajna za naše zdravlje i to kako se osećamo, nije lek. Telo nam je jače, ali nije lek za bilo koju autoimunu bolest. Nažalost, da jeste, to bi bilo super i svi bismo tačno znali šta da jedemo. Nažalost, to nije baš tako - rekao je dr Matić.

- Zašto su biljke izuzetno značajne za zdravlje? Ono što najviše karnivor dijetu razlikuje od veganske je to što u biljkama postoje vlakna, a u mesu ne postoje. Vlakna se nalaze u voću, povrću i žitaricama.

Ona su neverovatno značajna jer nam čine masu stolice, a predstavljaju hranu za bakterije koje se nalaze u našim crevima. Ne možemo da živimo bez njih, one nama pomažu.

U poslednje vreme se mnogo pronalazi da su, pored toga što su značajne za imunitet, značajne i za tu sistemsku inflamaciju i nađeno je da određeni soj bakterija koji luči određene masne kiseline kratkog lanca utiče na to da smanjuju rizik od kardiovaskularnih oboljenja, mogu da utiču na smanjen rizik od nastanka depresije, demencije itd - objasnio je dr Matić.

Na kraju, otkrivena je i istina o ishrani najpoznatijeg srpskog sportiste:

- Onda možeš da razmišljaš koji će biti odnos masti i ugljenih hidrata, šta ti najviše odgovara, pa šta ti najviše odgovara pre i posle treninga, pred spavanje, pa šta možeš da uneseš od antioksidanasa i na kraju dođeš do Novaka Đokovića.

On nije vegan, u priči sam sa njegovim timom. Jedno vreme je bio. Novak ne jede meso, ali jede ribu", rekao je dr Aleksandar Matić.










