Početak kampanje "Otkrij na vreme, spasi život", lokacije mamografa

U sredu 1. oktobra 2025. godine, počinje nacionalna kampanja podizanja svesti povodom meseca borbe protiv raka dojke „Otkrij na vreme, spasi život!“, koju je pokenula Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije.

U okviru kampanje, tri digitalna mobilna mamografa, od kojih je dva donirala Nj.K.V. Princeza Katarina, će biti postavljeni u više mesta u Srbiji. Promo

Fondacija Princeze Katarine je u saradnji sa partnerima iz uglednih kozmetičkih kompanija obezbedila i simbolične poklone ženama koje se odazovu pozivu i dođu na preglede.

Lokacije su:

Dom zdravlja Majdanpek, Adresa: Kapetanska 30

Mamograf je na ovoj lokaciji 22. septembra do 5. oktobra

Kontakt za zakazivanje 063 1122 547, radno vreme mamografa od 8-20h.

Dom zdravlja Bor, Adresa: Nikole Kopernika 2-4

Mamograf je na ovoj lokaciji od 5. oktobra nadalje

kontakt za zakazivanje 066 8708 031, radno vreme mamografa od 8-20h.

Dom zdravlja Priboj, Adresa: Pribojske čete bb

Mamograf je na ovoj lokaciji od 30. septembra

Kontakt za zakazivanje 033 2451587, radno vreme mamografa od 9-18h.

Gradski Trg Užice

Mamograf je na ovoj lokaciji od 29. septembra

Kontakt za zakazivanje 064 8170570, radno vreme mamografa od 9-18h.

Fondacija Princeze Katarine će 1. oktobra u 12 časova biti u Majdanpeku, a 6. oktobra, takođe u 12 časova u Užicu, kako bismo ispratili početak kampanje i pregleda u okviru meseca oktobra.

U Užicu će nam se priključiti i Prof. Dr Verica Jovanović, direktorka Instituta „Batut“ a na obe lokacije očekujemo i predstavnike Ministarstva Zdravlja Srbije, kao i nadležnih zdravstvenih institucija.

Rak dojke je najčešći oblik maligniteta kod žena u Srbiji, svake godine hiljade njih se suoči sa ovom dijagnozom, a veliki broj izgubi život upravo zato što je bolest otkrivena u kasnom stadijumu. Ipak, ono što daje nadu jeste činjenica da se rak dojke, kada se otkrije na vreme, u ogromnom broju slučajeva može uspešno lečiti i izlečiti. Sa tim ciljem, Fondacija NJ.К.V. Princeze Кatarine, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, tokom oktobra meseca organizuje nacionalnu kampanju pod nazivom „Otkrij na vreme, spasi život!“. Кampanja je deo globalne borbe protiv raka dojke i ima za misiju da probudi svest, podstakne prevenciju i omogući ženama širom Srbije pristup besplatnim pregledima.









