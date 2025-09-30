Početak kampanje "Otkrij na vreme, spasi život", lokacije mamografa

U sredu 1. oktobra 2025. godine, počinje nacionalna kampanja podizanja svesti povodom meseca borbe protiv raka dojke „Otkrij na vreme, spasi život!“, koju je pokenula Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije.
U okviru kampanje, tri digitalna mobilna mamografa, od kojih je dva donirala Nj.K.V. Princeza Katarina, će biti postavljeni u više mesta u Srbiji.
Fondacija Princeze Katarine je u saradnji sa partnerima iz uglednih kozmetičkih kompanija obezbedila i simbolične poklone ženama koje se odazovu pozivu i dođu na preglede.
Lokacije su:
Mamograf je na ovoj lokaciji 22. septembra do 5. oktobra
Kontakt za zakazivanje 063 1122 547, radno vreme mamografa od 8-20h.
Mamograf je na ovoj lokaciji od 5. oktobra nadalje
kontakt za zakazivanje 066 8708 031, radno vreme mamografa od 8-20h.
Mamograf je na ovoj lokaciji od 30. septembra
Kontakt za zakazivanje 033 2451587, radno vreme mamografa od 9-18h.
Mamograf je na ovoj lokaciji od 29. septembra
Kontakt za zakazivanje 064 8170570, radno vreme mamografa od 9-18h.
Fondacija Princeze Katarine će 1. oktobra u 12 časova biti u Majdanpeku, a 6. oktobra, takođe u 12 časova u Užicu, kako bismo ispratili početak kampanje i pregleda u okviru meseca oktobra.
U Užicu će nam se priključiti i Prof. Dr Verica Jovanović, direktorka Instituta „Batut“ a na obe lokacije očekujemo i predstavnike Ministarstva Zdravlja Srbije, kao i nadležnih zdravstvenih institucija.
Rak dojke je najčešći oblik maligniteta kod žena u Srbiji, svake godine hiljade njih se suoči sa ovom dijagnozom, a veliki broj izgubi život upravo zato što je bolest otkrivena u kasnom stadijumu. Ipak, ono što daje nadu jeste činjenica da se rak dojke, kada se otkrije na vreme, u ogromnom broju slučajeva može uspešno lečiti i izlečiti. Sa tim ciljem, Fondacija NJ.К.V. Princeze Кatarine, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, tokom oktobra meseca organizuje nacionalnu kampanju pod nazivom „Otkrij na vreme, spasi život!“.
Кampanja je deo globalne borbe protiv raka dojke i ima za misiju da probudi svest, podstakne prevenciju i omogući ženama širom Srbije pristup besplatnim pregledima.
Pročitajte još
Istorija snova: Dvadeset pet godina od Ideas Campusa
New Moment slavi nasleđe kreativnog mišljenja
30/09/2025Saznajte više
Početak kampanje "Otkrij na vreme, spasi život", lokacije mamografa
U sredu 1. oktobra 2025. godine, počinje nacionalna kampanja podizanja svesti povodom meseca borbe protiv raka dojke „Otkrij na vreme, spasi život!“
30/09/2025Saznajte više
Megan Markl otvorila vrata porodičnog doma u Montesitu, dnevna soba daleko od kraljevskog dvora, na krevetu Hermes prekrivač
Dnevna soba Megan Markl je uređena minimalistički
30/09/2025Saznajte više
Opera & Theatre Madlenianum - Bogatstvo repertoara za novu sezonu
Opera & Theatre Madlenianum donosi raskošan program koji spaja operu, balet, dramu, komediju i koncerte, nudeći publici nezaboravne umetničke doživljaje
30/09/2025Saznajte više
Moda u Srbiji seli se online: Kako kupujemo garderobu danas
Danas sve češće kupovinu započinjemo – i završavamo – online
29/09/2025Saznajte više
Besplatna prilika za učenje i zaposlenje u industriji komunikacija: Otvoren prvi Next Media Team program
Otvoren prvi Next Media Team program
29/09/2025Saznajte više
Komentari (0)