Ima 38 godina i energiju mladića: Novak Đoković dan započinje uz dve namirnice, svima su dostupne

Ishrana Novaka Đokovića garantuje zdravlje i energiju

Od trenutka kada se pojavio na sportskoj sceni Novak Đoković ne prestaje da inspiriše nesvakidašnjom samodisciplinom, energijom, pobedničkim mentalitetom.

U maju je proslavio 38 rođendan, a i dalje nastupa na najvećim svetskim turnirima. Na kondiciji i snazi mogu mu pozavideti i neuporedivo mlađi teniseri, a niko ne sumnja u to da će još dugo biti deo svetske sportske scene.

Mediji prenose da se Novak Đoković sa porodicom preselio u Atinu, gde su od septembra njegova deca – Stefan i Tara krenuli u novu školu, a i on sam viđen je na teniskim terenima.

Bilo kako bilo, veliko interesovanje za život našeg tenisera, podrazumeva i dugogodišnja nastojanja medija da otkriju kako se hrani i šta mu daje skoro pa nadljudsku energiju. O tome je, gostujući u jednom stranom podkastu, rekao:

- Dan počinjem sa toplom vodom i limunom, kako bih pomogao telu da se detoksikuje. To je prvo što uradim kad ustanem iz kreveta – otkrio je, pa dodao da zatim na prazan stomak popije i sok od celera.

Posle kraće pauze koju napravi, Novak Đoković nastavlja sa ustaljenim ritualima.

- Nakon limuna i celera, koji su neizostavni, na redu je zeleni smuti sa raznim algama, voćem i superhranom, kao i odličnim suplementima koje koristima. To mi omogućava mentalnu jasnoću, dobro osećanje i razne zdravstvene benefite. Julian Finney/Staff Getty Images

Kako je istakao, tokom prvog dela dana jede uglavnom voće i salate, u velikim količinama.

- Ne volim da konzumiram hranu koja zahteva mnogo energije za varenje, naročito u prvom delu dana. Tada mi treba najviše energije za trening, pa biram laganije obroke.

Među namirnicama koje su u toku dana dobrodošle na njegovom jelovniku su i: kinoa, proso, divlji pirinač, kao i krompir prokuvan na pari.









