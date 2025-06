Dr Jagoda Jorga objasnila: Detoks je nešto najgore što možete sebi da uradite, jer vi kada to popijete ubijete...

Čuvena doktorka Jagoda Jorga ceo svoj radni vek posvetila je pravilnoj ishrani. Mnogi moderni postulati, i trendovi u ishrani za nju su opasnost po organizam. Jedan od njih upravo je i detoks.

Cenjena doktorka je u podkastu za "Politiku", objasnila i zbog čega. Photo by Adrienn/Pexels

- Šećer se vezuje za proteine pojedinih ćelija. To znači degenerativne promene. To znači - ubija te ćelije polako. To svaki put kad ljudi popiju taj detoks, oni ubijaju neke svoje dobre ćelije, da kažemo. To nisu te loše ćelije, tako da apsolutna zabluda postoji.

Ako bih ja morala da biram šta je najgore što ljudi mogu sebi da urade, to su detoksi - objasnila je doktorka Jagoda Jorga, inače specijalista higijene sa medicinskom ekologijom sa subspecijalizacijom iz ishrane iz Beograda.

Doktorirala je 1993. godine na temi gojaznost. Usavršavala se u Engleskoj i Škotskoj. 2004. godine uvrštena je u red najvećih evropskih stručnjaka na polju gojaznosti.

Već više od 30 godina prof. dr Jorga radi sa pacijentima baveći se pre svega terapijom poremećaja u ishrani, metaboličkog sindroma i gojaznosti, kod dece i odraslih.