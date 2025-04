Dijeta Ane Bekute skida 12 kg, uvek ste siti, ovo je jelovnik

Nije tajna da je Ana Bekuta dugo vodila bitku sa kilogramima, a jednom prilikom je govorila o tome kako je uspela da liniju dovede u red.

- Rešila sam da se uhvatim ukoštac sa kilogramima – u najvećoj meri iz zdravstvenih razloga. Primetila sam da teže dišem, da me guše kilogrami – ispričala je Ana svojevremeno.

Luka Šarac

Pevačica je otkrila da je pre dijete imala povišen holesterol i hipertenziju, ali zbog brojnih obaveza nije imala vremena da se bavi skidanjem kilograma, a onda je presekla i posvetila se posebnom režimu ishrane zahvaljujući kome je izgubila 12 kilograma za tri meseca, pa su svi želeli da čuju koja je dijeta Ane Bekute.

– Radovalo me je to što publika meni nije zamerala višak. A ja nisam patila zbog toga, prosto nisam imala ni vremena da se na taj način obraćam sebi u ogledalu jer bilo je mnogo posla. A ni porodica nije sugerisala da treba da oslabim jer sam ja ‘svojim najbližima uvek lepa’ – istakla je ona.

Dijeta Ane Bekute dala je rezultate onda kada je pevačica počela striktno da se pridržava režima ishrane koju je pripremila dijetetičar Jovana Srejić Ferluga.

Dan 1

Doručak: musli.

Ručak: piletina sa kelerabom.

Večera: krem supa od kukuruza i 2 ražana dvopeka.

Photo by Life Of Pix from Pexels