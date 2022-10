Zbogom, virusi! Sačuvajte zdravlje u hladnim danima

Srećna žena je u prodaji!

Budite zdravi kao dren uz savete koji će vam pomoći da se prilagodite hladnijim danima koji nam kucaju na vrata – detaljan vodič kako da se zaštitite od gripa i prehlade, ali i da budete puni energije onda kad dobrog raspoloženja naizgled nema na vidiku, čeka vas u magazinu „Srećna žena”. Potražite prvi broj na svim kioscima!

1. Vakcinišite se

Pre svega, mislimo na vakcinu protiv gripa. To je vrlo efikasan način da se pripremite za sezonu respiratornih infekcija. Kad primite vakcinu, zapravo vam u telo ubacuju oslabljen virus kako bi se vaš organizam navikao na njega, a onda razvio strategiju da se izbori protiv infekcije. Inače, vakcina protiv gripa se naročito preporučuje starijim osobama.

2. Uzimajte vitamin C

Ovo je veoma važno jer vitamin C jača imunološki sistem, a jak imunološki sistem najbolja je odbrana od virusa koji vrebaju tokom jeseni, naročito kada govorimo o gripu i prehladi koji su uobičajeni za to doba godine. Kako biste uneli dovoljno vitamina C u organizam, jedite što više voća i povrća, naročito citrusno voće i paprike.

3. Oblačite se slojevito

Jesen je prilično nepredvidljiva kada je reč o temperaturama. Može se desiti da ujutru kad, recimo, krećete na posao, bude prilično hladno, a da u toku dana imate osećaj da je proleće! Zato je vrlo važno da se obučete kako treba kako biste u svakom momentu mogli da se oslobodite viška odeće. Na primer, preko majice možete obući duksericu na raskopčavanje, a preko toga nešto deblju jaknu. Na taj način ćete, ako bude suviše toplo tokom dana, moći da ostane samo u majici, a čim zahladni, moći ćete da se utoplite. Guliver Getty Images

4. Vežbajte na vazduhu

Temperature padaju, ali to ne znači da treba da odustanete od provođenja vremena napolju, naročito kada je reč o fizičkoj aktivnosti. Vežbajte na svežem vazduhu – hladnoća će vam pomoći da ojačate imunološki sistem. To ne moraju da budu nikakve zahtevne vežbe, dovoljno je da uživate u brzoj šetnji ili laganom trčanju. Pritom, ako krenete na džoging ili prošetate posle kiše, nadisaćete se svežeg vazduha!

5. Provetravajte svoj dom

S dolaskom jeseni stižu i kiše, a vlaga može napraviti ozbiljan problem u domu, baš kao i ustajao vazduh. Zato, uprkos hladnijim danima, obavezno svakodnevno provetravajte životni prostor.

6. Higijena je vrlo važna

Vlažnost pogoduje razmnožavanju bakterija u prostoru, ali i na koži! Ako se previše utoplite, možete početi da se znojite, a to je pokazatelj da vam telesna temperatura nije usklađena sa onom u prostoru. Pritom, odeća natopljena znojem pravi je raj za razmnožavanje mikroorganizama. Upravo zato bi, ako počnete da se znojite, trebalo da odete pod tuš kako biste se osvežili.

7. Hidrirajte kožu

Kad temperatura iznenada padne, a vetar počne da duva, koža na rukama može stradati – sigurno vam se bar ponekad tokom hladnijih dana desi da vam koža ispuca, čak se može dogoditi i da od suvoće prokrvari. Zato je važno da je negujete hidratantnim kremama kako biste izbegli da se osuši i postane gruba. Guliver Getty Images

8. Pijte čajeve

Ako ste se tokom leta hranili laganije, s dolaskom jeseni ćete sigurno, bar delimično, preći na nešto težu hranu. To je i normalno – kad stignu hladni dani, više nam prijaju vruća jela koja gotovo po pravilu imaju više kalorija, a to znači da su naši organi za varenje oterećeniji. Da bi im posao bio makar malo olakšan, treba piti čajeve koji pospešuju varenje – nana, sladić, komorač i kamilica su dobar izbor.

9. Neka vas sunce okupa

Možda ćete primetiti da vam se raspoloženje srozava s dolaskom hladnijih dana. To je normalno budući da ima manje sunca, a njegova svetlost pozitivno utiče na naše raspoloženje. Upravo zato koristite svaku priliku da boravite na suncu – činite to makar 15 minuta svakog dana! I ne zaboravite da je sunce prirodni izvor vitamina D, koji je od ključnog značaja za normalno funkcionisanje našeg orgamizma.

10. Dovoljno spavajte

Ako obezbedite sebi dovoljno sna, dajete vremena imunološkom sistemu da se obnovi i na taj način vas zaštiti od bolesti. Ipak, kao što je loše premalo spavati, tako nije dobro ni preterivati!

11. Ne zaboravite vodu

Mnogi misle da je samo tokom leta važno piti dovoljno vode, ali nije tako. Kad s dolaskom hladnijih dana obroci postanu „teži”, tečnost olakšava posao našem digestivnom sistemu, pomažući mu da lakše svari hranu. Preporuka stručnjaka je da se svakog dana pije od 1,5 do 2 l vode, bez obzira na doba godine.

12. Budite prilagodljivi

Morate da prilagodite telesnu temperaturu vremenskim uslovima. Ako ste u toploj prostoriji i treba da izađete napolje, gde je hladno, obucite se dok ste unutra, pre nego što se nađete napolju. Isto važi i u obrnutom slučaju – ako treba da uđete u toplu prostoriju spolja, skinite jaknu pre nego što uđete unutra. Na taj način ćete izbeći „temperaturne šokove”.

13. Više se odmarajte

O prolećnom umoru se mnogo govori, ali malo ko priča o jesenjem! Ima ljudi koji teško podnose prelaz između leta i jeseni, a problem se obično manifestuje hroničnim umorom. Stoga se više odmarajte. Idite ranije u krevet i bar sat vremena pre spavanja nemojte koristiti telefon ili tablet. Ako ste u mogućnosti, priuštite sebi svakog dana popodnevnu dremku u trajanju od 20 do 30 minuta.

14. Jedite voće i povrće

Prihvatite darove jeseni raširenih ruku – naročito one koje možete staviti na trpezu! Voće i povrće spadaju među najzdravije namirnice i pomoći će vam da ojačate imunitet kako biste se lakše izborili sa potencijalnim infekcijama. Ako ste u mogućnosti, kupujte voće i povrće organskog porekla budući da je ono mnogo zdravije.

15. Krema za sunčanje? Da!

Možda zvuči čudno, ali ne zaboravite da nanesete kremu koja štiti od štetnog sunčevog zračenja pre nego što izađete iz kuće, koliko god delovalo da ima manje sunca nego tokom leta. Njegovo zračenje je štetno u svakom godišnjem dobu – imajte to na umu.

16. Postavite nove ciljeve

Svi čekaju 1. januar i Novu godinu da bi sebi postavili nove ciljeve koje će pokušati da ostvare u narednih 365 dana. Malo ko jesen doživljava kao novi početak, ali to uopšte nije tako loša ideja! Ciljevi će vam biti motivacija za trud i rad, a to je ono što nam svima fali kad dođu hladniji dani.

Napišite na papir šta želite da ostvarite do kraja ove godine – to mogu biti poslovni ili privatni ciljevi. A onda 1. januara, pre nego što postavite neke nove ciljeve, proverite jeste li ostvarili one koje ste zacrtali pre novogodišnjih praznika.

17. Idite na masažu

Kad stigne jesen, moguće su koštano-zglobne tegobe – neki se s njima suočavaju zbog meteoropatije ili reume, drugima je to „nuspojava” povratka na posao nakon godišnjeg odmora (sedenje u kancelarijskoj stolici po ceo dan ili stajanje ako se radi u maloprodaji ili proizvodnji). Šta god da je uzrok, masaža bi mogla pomoći da se tegobe makar malo olakšaju! A čak i da nema nikakvih tegoba, poseta salonu za masažu ne može da škodi! Promo

Još saveta o zdravlju, ali i modi, lepoti, uređenju doma i mnogim drugim temama potražite u magazinu „Srećna žena”, koji vas već čeka na svim kioscima!