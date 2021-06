Sanja Doležal otvoreno o jednoj od najdelikatnijih tema: Kako sam preživela menopauzu

Ženski problemi više nisu tabu tema

Uprkos činjenici da smo odavno zakoračili u 21. vek, koji je pomerio mnoge granice i srušio brojne tabue, o nekim temama se i danas govori sporadično, pa i sa izvesnom dozom nelagode.

Poduža je lista pripadnica lepšeg pola koje su spremne da bez ustručavanja podele svoja iskustva iz ordinacije estetskog hirurga, ali se zato na prste mogu nabrojati one koje će iskreno ispričati koje su tegobe doživele tokom menopauze. Reč je o prirodnom procesu sa kojim se svaka žena u jednom trenutku neminovno susretne.

Sanja Doležal, pevačica i televizijska voditeljka, odvažno je istupila u medijima vođena mišlju da, ako jednoj ženi pomogne da što bezbolnije prođe kroz taj period života, može da kaže: „Vredelo je“.

‒ Ciklus sam izgubila sa 53 godine. Prva tri-četiri meseca imala sam i po stotinu valunga dnevno, a posle su se proredili. No, trajalo je to oko godinu i po dana. Nisam uzimala hormonsku terapiju, nego sam pila čaj od žalfije. Ipak, naleti vrućine nisu me toliko mučili koliko naleti tuge i sete, koji su me često preplavljivali. Pomogla mi je selidba iz Zagreba u prirodu ‒ otvorila je dušu Sanja Doležal za hrvatsko izdanje magazina „Gloria“.

Pedesetosmogodišnja pevačica ističe da je menopauza vreme kada bi svaka žena trebalo da se okrene sebi i zapita ko je, šta je i kuda ide.

‒ Kad odgovori na ta pitanja, javiće se velika snaga i samopoštovanje ‒ poručuje.

Ženski problemi - Dame u pedesetima su boginje

‒ Na Zapadu vlada teror mladosti, svi moraju da budu lepi i mršavi, dok se žene posle pedesete jednostavno odbacuju. To je potpuno pogrešno. Žene u tim godinama su jako vredne, one su boginje i mediji bi morali da slave njihovu mudrost i ženstvenost ‒ kaže multitalentovana Sanja, koja je o svojim iskustvima govorila i pre tri godine u pozorišnoj predstavi „Menopauza“, u režiji Nine Klefilin.