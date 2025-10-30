Jakov Jozinović za pola sata rasprodao Sava Centar: 15.000 ljudi još uvek čeka karte

Fenomen mladog hrvatskog pevača Jakova Jozinovića (20) postao je prava senzacija regionalne muzičke scene. Ovaj izuzetni talenat, koji u rekordnom roku osvaja publiku širom Balkana, potvrdio je svoj status novog regionalnog idola - koncert u Plavoj dvorani Sava Centra 28. marta 2026. godine rasprodat je za svega pola sata!

Redovi ispred blagajne formirali su se mnogo pre početka zvanične prodaje, dok je na online platformama čak 13.000 fanova čekalo u redu pokušavajući da dođe do ulaznice. Za manje od trideset minuta - karata više nije bilo. Nemanja Jovanović

Ubrzo nakon objave, Jakov je na svom Instagram profilu podelio da je broj ljudi koji su pokušavali da kupe kartu premašio 15.000, uz fotografiju iz čuvene crvene stolice u Plavoj dvorani, na kojoj je nekada sedeo i Josip Broz Tito - simbolično potvrdivši istorijski trenutak svoje karijere.

Sava Centar - simbol velikih karijera

U istoriji ovog kultnog prostora nastupali su najveći izvođači regiona.

Marija Šerifović drži rekord u ovom veku sa čak šest koncerata tokom proleća 2019. godine i više od 22.000 posetilaca. Prva je posle rekonstrukcije Plave dvorane koja je dostigla rekord od čak osam koncerata.

Lepa Brena je u osamdesetim sa grupom Slatki Greh punila Sava Centar čak 17 večeri zaredom.

Zdravko Čolić je 1998. godine imao devet rasprodatih koncerata.

A apsolutni rekorder svih vremena ostaje Đorđe Balašević, koji je u Sava Centru održao neverovatnih 130 koncerata.

Ako je sudeći po ovakvom početku, Jakov Jozinović s pravom zauzima svoje mesto u istoriji - kao nova muzička pojava koja vraća Sava Centar u zlatno doba regionalne pop scene. Nemanja Jovanović





