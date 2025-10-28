Rasprodao koncert za nekoliko minuta a nema nijednu pesmu, ko je zapravo Jakov Jozinović?

Ukoliko koristite Tiktok, gotovo je nemoguće da vam nije izašla izvedba pesme "Olivera" Đorđa Balaševića u verziji mlade muzičke nade Jakova Jozinovića. Reč je o dvadesetogodišnjaku iz Vinkovaca čiji su kaveri čuvenih hitova preplavili društvene mreže, a on dobio toliku popularnost da je rasprodao koncert u Beogradu za svega sat vremena.

Jakov Jozinović se vrlo mlad pojavio u takmičenju Supertalenat, gde je svojim glasom i izvedbom pesme „Bohemian Rhapsody“ doslovno oduševio žiri, a u međuvremenu nastavio je da radi na svom glasu i karijeri. Antonio Ahel ATA Images

Najviše pažnje privukli su njegovi spontani nastupi na ulicama i gradskim trgovima, gde je najčešće pevao „Oliveru“, „Cesaricu“, „Južnjake“ i druge velike hitove.

A večeras on ima svoj prvi veliki solistički koncert u MTS dvorani, te su brojne poznate kolege iz Srbije rešile da podrže mladog pevača tokom njegove najbitnije večeri.

Iako mu je na večerašnji koncert u prestonici došao veliki broj javnih ličnosti s domaće estrade, među kojima su i Aleksandra Prijović i Milica Pavlović, Jakov je nakon prve otpevane pesme pred dupke punom salom, rešio da se predstavi svima. Kratko se obratio publici sa "Dobro veče, Beograde. Ja sam Jakov."

Od poznatih u prvim redovima sedeli su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović, Milica Pavlović, Vesna Dedić, Leontina sa ćerkom Lucijom, Marko Luis i mnogi drugi.

- Jedna od najdražih pesama koju izvodim definitivno je “Kuća puna naroda” od Zdravka Čolića. Tekst te pesme dovoljno govori sam za sebe, ali i o meni kao muzičaru. Namerno je ostavljam za kraj, jer je tekst po meni zahvala svim ljudima koji su došli da me poslušaju i podrže. Trenutno najdraži koncert bio mi je onaj u Varaždinu na Špancirfestu jer je čisti primer spontanosti koju jako volim da negujem na svom muzičkom putu. Naime, tek dan pre koncerta najavili smo da dolazim. Na koncertu se iza svake pesme skupljalo sve više i više ljudi, emocija je rasla, a na kraju je oko 4-5 hiljada ljudi zajedno sa mnom pevalo predivne pesme ispunjene emocijom - rekao je Jakov svojvremeno za portal Fashion.hr. Antonio Ahel ATA Images Antonio Ahel ATA Images Antonio Ahel ATA Images

Istom prilikom dodao je da mu je cilj da jednog dana napuni Zagrebačku Arenu, kao i da želi da snima svoje pesme.

- Pesma bez koje trenutno ne mogu da nastupam je „Olivera“. Ljudi su je jako zavoleli u mojoj izvedbi, ali siguran sam da je velikim delom za to zaslužan i sam Balašević – jedan od najvećih - rekao je za net.hr.

Inače, Jakov je student Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, godinama se bavio tenisom, a zanimljivo je da iako su ga proslavile društvene mreže, nikada im se nije mnogo posvećivao, već su to snimci koje su delili njegovi fanovi. Veliku podršku dali su mu Maja Šuput i Matija Cvek, a pored njih, on mašta i o duetu sa Dinom Merlinom, Džibonijem, Senidom i drugima.





