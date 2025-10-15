Lilibet Dajane je baš porasla, Megan Markl pokazala ćerku

11. oktobar je bio Svetski dan devojčica, pa su mame širom sveta na društvenim mrežama svojim ćerkicama poželele najlepše želje i mahom objavljivale fotografije svojih devojčica.
Tom trendu nije odolela ni Megan Markl, koja je dirljivom objavom čestitala ovaj dan svojoj četvorogodišnjoj ćerki, princezi Lilibet Dajana koju ima sa princem Harijem.
- Svim devojčicama: ovaj svet je vaš - napisala je Megan u okviru Instagram priča i dodala:
- Učinite sve što možete da zaštitite svoja prava, koristite svoj glas, podržavajte jedna drugu. Mi ćemo učiniti isto za vas. To je vaše pravo i naša odgovornost.-
Vojvotkinja od Saseksa retko objavljuje fotografije svoje dece, tako da su ove fotografije i videozapis koji je podelila sa svojim pratiocima bila idealna prilika da vidimo koliko je malena Lilibet porasla.
Pročitajte Srećan rođendan, Lilibet! Megan objavila najnovije fotografije devojčice
Na jednoj slici možemo da vidimo Megan kako u beloj košulji i pantalonama drži za Lilibet za ruku dok bosonoge stoje pokraj potoka.
Princeza Lilibet u ružičastoj modnoj kombinaciji sa torbicom u istoj nijansi, a riđu kosu nosi u razbarušenom repu.
U kratkom videozapisu koji je podelila vojvotkinja od Saseksa možemo da vidimo Lilibet kako trči po travnjaku porodičnog dvorišta, a svi su primetili koliko je ćerka princa Harija i Megan Markl porasla.
