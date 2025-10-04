10 stvari koje nismo znali o princu Vilijamu

10 stvari koje nismo znali o princu Viljamu
Princ Vilijam, ili bolje rečeno budući kralj Engleske, duže od četiri decenije je “pod lupom” svetskih medija.
O njegovom životu, čini se, zna se praktično sve: I kako je odrastao, i koliko je bio vezan za majku, pokojnu princezu Dajanu, i da nije u dobrim odnosima sa bratom ...
Naravno, svima je jasno da je divan muž, i još bolji otac svojoj deci.
Ipak, ostalo je još mnogo toga nepoznatog. Glumac Judžin Levi, voditelj emisije „The Reluctant Traveller“, uspeo je da nađe “zajednički jezik” sa starijim sinom kralja Čarlsa. Iz Bekingemske palate kažu da Vilijam nikada ranije nije bio otvoren kao u intervjuu koji je sada dao.
Na samom početku rekao je da će uneti promene u monarhiju, kada postane kralj.
- Ne plašim se promena. Uzbuđuje me ideja da mogu da unesem neke novine. Ne previše radikalne, ali promene za koje mislim da moradu da se dese – naglasio je.
Intervju je u rekordno kratkom roku obišao svet, a poštovaoci princa Vilijama odmah su sastavili listu od najmanje 10 stvari koje o njemu nismo do sada znali.
1-Smatra da istorija može da bude teret, te da je važno živeti u sadašnjosti.
2. Obožava serijal filmova “Američka pita”, u kojem je Judžin Levi igrao oca glavnog lika, Džima Levenstina. Glumio ga je Džejson Bigs.
3. U pabu naručuje slatkasto pivo, sa mirisom jabuke.
4. Ima neverovatan smisao za humor.
5. Njegov pas zove se Orla.
6. Vozi električni trotinet po Vindzorskom zamku.
7. Kao dečak, voleo je da sa rođacima trči duž drvenih podova Vindzorskog zamka, pokušavajući da izbegne iver. Njegova deca se takođe igraju na tim podovam, ali su sada prekriveni tepihom, pa su bezbedniji.
8. Nijedno od njegovo troje dece nema mobilni telefon. Ketrin i on su strogi po tom pitanju.
9. Omiljeni sportovi princa Džordža su fudbal i hokej.
10. Najdraža aktivnost njegove ćerke, princeze Šarlot, jeste netbol.
