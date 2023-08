Princ Hari zadaje još jedan udarac porodici: Niko nije bio tu za mene kada je mama umrla

Ispovest princa Harija



Princ Hari zadao je još jedan udarac članovima svoje kraljevske porodice, ovog puta tvrdeći da niko nije bio tu za njega nakon što je njegova majka princeza Dajana umrla 1997. godine - ili kada se vratio kući iz Avganistana sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Getty Images

„Okidač za mene je zapravo bio povratak iz Avganistana, ali stvari koje su tada isplivale na površinu su one koje sam doživeo sa 12 godina“, rekao je vojvoda od Saseksa u svojoj novoj Netfliksovoj mini-seriji, „Heart of Invictus“, koja je premijerno prikazana u sredu.



„Najveća borba za mene je to što niko oko mene nije mogao da pomogne“, nastavio je. „Nisam imao tu strukturu podrške, tu mrežu ili taj stručni savet da shvatim šta se zapravo dešava sa mnom.“ Getty Images

Hari je rekao da je „potisnuo“ svoju traumu od gubitka majke u „tako mladom dobu“ i da „nikada nije bio svestan“ svojih emocija dok nije „sve počelo da izbija na površinu“.





Vojvoda od Saseksa je priznao da nije znao- šta da radi sa emocijama koje je osećao u tim trenucima. Ali tek godinama kasnije, kada se zaista borio sa mentalnim zdravljem, odlučio je da potraži pomoć. Hari je opisao i kako se osećao kada je princeza Dajana izgubila život. Getty Images

„Bio sam bez ikakve emocije, nisam mogao da plačem, nisam mogao da osećam. I tek kasnije u mom životu, sa 28 godina, desila se okolnost da je sve polako počelo da izbija na površinu i počeo sam da osećam sve, nekontrolisano. Tada je nastao haos“.

Hari je ranije govorio o navodnom nedostatku saosećanja i podrške koju je dobio od svoje porodice nakon Dajanine tragične smrti. U svojim memoarima „Spare“, Hari je tvrdio da ga njegov otac, kralj Čarls III, nije čak ni zagrlio kada ih je potresla vest da je Dajana stradala u saobraćajnoj nesreći.

Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

„Tata me nije zagrlio. Nije bio sjajan u pokazivanju emocija u normalnim okolnostima, kako se moglo očekivati da ih pokaže u takvoj krizi? Njegova ruka je još jednom pala na moje koleno i rekao je: „Biće u redu.“ To je bilo dosta za njega. Očinski, pun nade, ljubazan. I veoma neistinito.” Hari je napisao u knjizi, koja je objavljena u januaru.

Iako je objavljivanje njegove knjige povećalo tenzije u kraljevskoj porodici više nego ikad, problemi su počeli kad su se on i supruga Megan Markl odrekli kraljevskih dužnosti 2020. Preselili su se u Kaliforniju, gde žive sa svoje dvoje dece, princem Arčijem i princezom Lilibet.





Alexi Lubomirski