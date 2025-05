Novo poglavlje u modnoj industriji počinje na 38. BIVITS COLLAGEN FASHION SELECTION-U

Modna agencija Select od 6. do 8. juna u Hangaru organizuje 38. BiVits Collagen Fashion Selection, koji otvara novo poglavlje u domaćoj modi – spajajući mlade dizajnere koji tek ulaze na scenu sa afirmisanim autorima čije karijere definišu kontinuitet i trajanje.

Kroz temu „The New Chapter“, BiVits Collagen Fashion Selection fokusiran je na povezivanje generacija, reinterpretaciju arhivske mode i razmenu znanja kroz dijalog, procese i zajednički rad. Događaj donosi novu perspektivu na modnu scenu, uz snažan omaž kolektivnoj memoriji, čemu svedoče i arhivske fotografije Maria Leone Bralića, koje će biti projektovane tokom trajanja događaja. Saša Džambić

38. BiVits Collagen Fashion Selection otvoriće 6. juna revija The First Selected, u kojoj afirmisani dizajneri Igor Todorović, Lidija Jovanović, Dragana Nikolajević, Vesna Matijević, Peđa Nerić, Ana Vasiljević, Jelena Malešević – Morphium i Ivanka Jevtović izlažu arhivske komade iz svojih prethodnih kolekcija.

Sledi revija Fashion Selection Silhouette, eksplozija elegancije i glamura, i modela visoke mode dizajnera Zvonka Markovića, Predraga Đuknića, Jelene Kalinić – Lavani Couture, Nemanje Pantelića, Helene Scrittore i Marka Krstića.

38. BiVits Collagen Fashion Selection

7. jun je rezervisan za Kids&Teen Fashion Selection i revije Lindex i Pertini Fashion, nakon čega će tradicionalno Gorica Pejaković predstaviti svoju kolekciju na reviji Gorim – Apsolutno fantastične powered by Llums, koju nose žene od 30 do 65 godina. Ovoga puta, doduše, u drugačijem konceptu, jer će Gorica, inspirisana obučenim figurinama žena pronađenim na arheološkom lokalitetu Pločnik kod Prokuplja, publiku provesti kroz period od praistorije pa sve do savremenog doba.

Beogradskoj publici 7. juna će se prvi put predstaviti gošća iz Hrvatske, Lana Puljić sa svojim brendom Lokomotiva i vrlo interesantnom kolekcijom koja je u rasponu od eklektičnog do klasičnih krojeva.

Poslednjeg dana 38. BiVits Collagen Fashion Selectiona najpre će se predstaviti dizajnerke Maja Dimitrijević, Dragana Gleđa i Andrijana Drinčić sa brendom Andri, a program će, u duhu teme The New Chapter, biti zatvoren završnom revijom konkursa za mlade dizajnere The Selected. Jedanaest mladih dizajnera: Andjela Manojlović, Jana Stanišić, Ivan Rajković, Aleksandra Pavlović, Anja Alekisić, Stefan Djordjević, Tijana Račić, Dorotea Sušić, Andrea Bulajić, Anja Alimpijević i Elena Raosavljević dobili su priliku da se predstave sa po dva rada. Na jesenjem izdanju Fashion Selectiona, odabrani učesnici će razvijati mini kolekcije uz mentorstva Lidije i Igora Todorovića, kao i u interakciji sa dizajnerima iz The First Selected grupe. Njihove kolekcije referisaće se na arhivsku modu, gde će kroz individualni pristup prikazati publici svoj doživljaj iste.

Ovogodišnje izdanje potpisuje novi kreativni tim – Limited Studios, mladi studio za branding i grafički dizajn, koji kroz vizuelnu direkciju daje ton celom programu.

38. BiVits Collagen Fashion Selection ne donosi samo revije – već stvarne susrete, razmenu i prostor za ono što dolazi.

BiVits Collagen FASHION SELECTION

6-8. JUN 2025. HANGAR (LUKA BEOGRAD)

PETAK, 6. JUN

20h The First Selected: Igor Todorović, DNK – Dragana Nikolajević, Vesna Matijević, Lidija Jovanović, Peđa Nerić, Ana Vasiljević, Jelena Malešević – Morphium, Ivanka Jevtović

21h Fashion Selection Silhouette: Predrag Đuknić, Lavani Couture, Helena Scrittore, Marko Krstić, Nemanja Pantelić, Zvonko Marković

SUBOTA, 7. JUN

Kids&Teen Fashion Selection

15h Lindex

16h Pertini Fashion

19h Gorim – Apsolutno fantastične by Gorica Pejaković powered by LLUMS

20h Lokomotiva by Lana Puljić - Croatia

NEDELJA, 8. JUN

20h ANDRI by Andrijana Drinčić/Strada Atelier by Dragana Gleđa/Maja Dimitrijević

21h The Selected: Anđela Manojlović, Jana Stanišić, Ivan Rajković, Aleksandra Pavlović, Anja Aleksić, Stefan Đorđević, Tijana Račić, Dorotea Sušić, Andrea Bulajić, Anja Alimpijević, Elena Raosavljević

22h BiVits Collagen Fashion Selection Afterparty

