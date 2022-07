Milica Mandić se zaljubila u nju na prvi pogled: Venčanice Valentine Dukić osvajaju svet, i vas će očarati

Valentina Dukić kreira venčanice iz snova, "Sirena" je san svake devojke

Valentinu Dukić upoznali smo na „Serbia Fashion Week-u“, neposredno pred reviju na kojoj je predstavila venčanice. Dok smo gledali atraktivne modele, spremne da ih „prošetaju“ manekenke, simpatična i elokventna dizajnerka pričala nam je kako je ušla u modni svet. Posle srednje škole zaposlila se u banci i paralelno studirala ekonomiju. Bankarstvu je ostala verna i posle diplomiranja, a kada je ostala u drugom stanju mesec dana je uživala u životu bez obaveza. Budući da joj je bilo nezamislivo da tako nastavi do porođaja, počela je da razmišlja šta bi mogla da radi.

- Preko noći se rodila ideja da otvorim salon venčanica. Kada sam svoju zamisao saopštila suprugu i mami bili su skeptični, jer niti sam znala kako taj posao funkcioniše, niti sam poznavala ljude koji se njime bave. Međutim, verovala sam da sve može da se nauči. Nije me obeshrabrilo ni to što sam, već posle prvih kontakata sa poznatim brendovima venčanica, shvatila da postoje brojna ograničenja vezana za količinu kolekcije. Zbog toga sam sve češće pomišljala kako bi bilo dobro da napravim svoj brend, a sledeći korak bilo je pravljenje skica i traženje fabrike u Italiji, koja će nacrtano pretvoriti u modele. U međuvremenu su i suprug i mama shvatili koliko mi sve to znači, pa su postali ne samo najverniji navijači, nego i ogromna pomoć. Trebalo je da vidite koliko smo svi bili srećni kada je iz Italije stigla moja prva kolekcija.

Sećate li se vašeg prvog modela u kome je mlada rekla „da“?

- Bilo je to na samom početku, kada nisam imala više od desetak venčanica. Mlada ih je pogledala, odabrala jednu savršenu sirena kroja, ali na moje veliko iznenađenje želela je da napravimo još jednu, malo drugačiju. Nacrtale smo ono što je zamislila i posle mesec dana iz moje proizvodnje u Italiji stigla je venčanica njenih snova.

Kada ste shvatili da ne treba da se predstavljate kao ekonomista, već kao dizajnerka venčanica?

- Sve je išlo svojim tokom. Mlade su jedna drugoj preporučivale moj salon „Sirena“, a devojke iz inostranstva su često dolazile u Beograd, jer su želele da im baš ja kreiram haljinu za svadbu. Bilo je i poziva da se pojavim na mnogim modnim manifestacijama, a onda mi je saradnju predložila kompanija „Miss Yu“. Kada sam na njihovoj internet stranici videla fotografiju mis Srbije, u haljini koju sam specijalno za nju dizajnirala, pomislila sam – to je ono čemu sam težila. Potom sam radila haljine za izbor za mis Crne Gore, pa za miss Srbije i niz svetskih takmičenja.

Da li su, ovog trenutka, u salonu „Sirena“ samo vaše kreacije?

- Da, a tu su i večernje haljine. Takođe, kada mlada dođe u salon, ono o čemu je maštala zaista pretvaram u stvarnost. Svaka devojka želi da tog dana izgleda savršeno, pa pored želja sve vreme moram da imam u vidu i detalje koji će prikriti nedostatke na njenom telu, a istaći ono što je najlepše.

Pretpostavljamo da ste bili veoma ponosni kada je Milica Mandić izabrala baš vašu venčanicu?

- Kako da ne budete ushićeni kad sportistkinja koja je osvojila tolike medalje, a privatno je prava dama, odluči da ponese vašu kreaciju? Videla je haljinu na Sajmu venčanja, probala je, oduševila se kako joj stoji... Neke detalje smo oduzeli, neke dodali i – svi ste videli kako joj je savršeno stajala.

Da li biste mogli da izdvojite neku venčanicu?

- Na sve sam ponosna, ali izdvajam jedan asimetrični model izrađen od četiri vrste čipke, sa mnoštvom „Swarovski“ kristala. Evo, već treću sezonu ne prestaje interesovanje za nju. Devojke koje me prate sigurno znaju o kojoj haljini je reč.

Kakva je bila vaša venčanica?

- Od svile, sa čipkom na struku i na delovima suknje. U to vreme mi venčanice nisu bile ni u snu, pa sam svoju iznajmila. Bila sam vrlo zadovoljna, ali mi sada dođe da napravim kreaciju koju bih obukla za petnaest godina braka. Taj datum se približava.

Mada ističete da sve obaveze delite s mužem, verujemo da nije nimalo lako voditi biznis, kreirati i vaspitavati tri sina?

- Zaista nije lako, ali je veoma zabavno. Trudim se da ne razmišljam o obavezama, već da pustim da dan teče. Od žene se očekuje da bude dobra majka, domaćica, supruga, ujedno i uspešna na poslu. Ja se trudim da sve postignem. Kad ugledam lica naša tri anđela dobijem snagu Betmena, pa mi više ništa ne bude teško. Dan mi počinje već u šest, sedam ujutru, završava se oko dva posle ponoći, a u sezoni, kada se obaveze utrostruče, ima i mnogo neprospavanih noći.