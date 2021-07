Modni iskorak Nine Radulović: Voditeljka rekla zbogom pantalonama, obline u prvom planu (foto)

Haljina Nine Radulović preko noći postala hit

Iako je verovala da će jednog dana postati stomatolog, Nina Radulović se ipak po završetku gimnazije odlučila za novinarstvo. Čini se da čime kod da se popularna voditeljka bavila u životu, uspeh bi joj bio zagrantovan. Na njenu lepotu niko nije imun, a ona lično tome ne pridaje mnogo značaja.

- Iskreno, mada mi mnogi neće poverovati, uopšte se ne oduševljavam kada mi govore da sam lepa, jer je to nešto što sam dobila od Boga. Više bih volela da dostignem taj nivo u svom profesionalnom razvoju pa da publika može da kaže: "Ona je jedna od najboljih novinarki". To bi za mene bio uspeh. Ne znam da li mi je lepota odmogla ili pomogla, jer ja ne igram na tu kartu. Svi koji me poznaju znaju da svoj izgled nisam nikad stavljala u prvi plan - rekla je svojevremeno Nina, čiji stil oblačenja kopiraju brojne pripadnice lepšeg pola.

Haljina Nine Radulović ne može biti neprimećena

Mada se može pohvaliti sjajnom linijom i zgodnim telom, Ninu publika nema priliku da vidi u preterano izazovnim kombinacijama, koje otkrivaju njene atribute. Sakoi, džins, pantalone, košulje i bluze pastelnih boja, samo su neki od najčešćih modnih izbora popularne voditeljke. Zato se zbog njene nove pink haljine u rekordnom roku podigla prašina na Instagramu.

Duboki dekolte, trendi, jaka boja i sasvim drugačija Nina Radulović.

Kako se vama dopada ovakva Nina?