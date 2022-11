Zanosna u crnom: Seka Aleksić na HELLO! zabavi u dizajnerskoj haljini o kojoj će se dugo pričati FOTO

Haljina Seke Aleksić o kojoj će se dugo pričati

Seka Aleksić blista. Jednu od najvećih folk zvezda regiona na HELLO! zabavi videli smo u potpuno novom i pomalo neuobičajenom izdanju, ali mora se priznati da joj ovaj imidž savršeno pristaje.

Stanislav Zakić

Stajling je zaista oduševio sve. Seka, koja je liniju dovela do savršenstva, odabrala je kreaciju Rika Ovensa, elegantnu crnu haljinu modernih (i moćnih!) tekstura, sa dugim kožnim rukavicama i tašnom brenda & Other Stories. Look je kompletirao pažljivo odabran nakit.

Stanislav Zakić

Darkersko-rokerski stil joj baš pristaje, što dokazuju i pozitivni komentari koji su pljuštali sa svih strana.