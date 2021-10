Modni svet Jovanke Broz: Renomirani kreator Igor Todorović vodi nas kroz garderober prve dame Jugoslavije

Stil Jovanke Broz sažet u izložbu “Jovanka Broz – u boji”, koja će do 30. novembra moći da se pogleda u holu „Radio-televizije Srbije“, predstavlja svojevrstan modni vremeplov, ali i svedočanstvo o godinama kada je Jugoslavija bila među uvaženim zemljama sveta. Tito i Jovanka ugostili su brojne krunisane glave, političke lidere, ali i holivudske zvezde, koji su se vraćali kući opčinjeni šarmom predsednika države i besprekornim stilom prve dame.

Muzej istorije Jugoslavije

‒ Izložen je tek deo zbirke koja broji više od hiljadu predmeta. Sve te stvari “narušenog zdravlja”, posle Jovankine smrti, a po želji porodice, preuzela je Mira Menković koja ih je čuvala od propadanja. Pri prvom susretu dogovorili smo se da ih usmerimo u Muzej grada Beograda, koji će ubuduće brinuti o njima ‒ otkriva Igor Todorović, jedan od autora postavke nastale sa željom da se publici predstavi fantastična modna priča koja je dugo bila van domašaja javnosti.

Luka Šarac

‒ Krenuli smo od ideje da kolekcija postane deo zbirke neke od ustanova kulture, s obzirom na to da je jedno važno svedočenje estetici koja nije ideološka, nego lična i protokolarna. Kao takva predstavlja značajan predmet budućih istraživanja za ono što je meni vokacijski važno, a to je moda. Stoga sam preuzeo ulogu da istrajem u organizaciji izložbe i ponosan sam što sam stigao do cilja sa savršenim saputnicima. Pored gospođe Menković tu su bile Maja Davidovac, Marina Medenica i Olga Mrđenović. Maksimalnu podršku imali smo i od čelnih ljudi „RTS-a“. Zadovoljstvo je veće kad vidim ogromno interesovanje, kako posetilaca, tako i ustanova kulture iz regiona.

Modni omnibus čini četrdesetak ličnih predmeta koji su izabrani da zagolicaju maštu i isprate životni put prve dame SFRJ, od njenog predstavljanja kao supruge Josipa Broza do silaska sa javne scene kasnih sedamdesetih godina prošlog veka.

‒ Potrudili smo se da prikažemo estetiku koju je negovala i autentičan stil koji smo danas skloni da nazovemo “alla Jovanka Broz”. Imala je istančan osećaj za detalje, a jedna modna izreka kaže da upravo detalji čine stil. Birala je određene boje i svojim perfektnim kombinacijama u potpunosti poštovala prilike za koje se oblačila. Jednako je važan i njen odnos prema tekstilnoj industriji zemlje i dizajnerima sa kojima je sarađivala, o čemu svedoči sačuvana prepiska. Treba napomenuiti da su svi predmeti autentični, nijedan nije replika. Muzej istorije Jugoslavije Luka Šarac

Zanimljivo je da je Jovanka u raskošne haljine, kojima je parirala najmoćnijim ženama sveta, praktično “uskočila” iz ratne uniforme, koja se takođe našla u zbirci.

‒ Njena uniforma govori da je i te kako vodila računa o tomde da i u tim uslovima bude uredna. Mislim da je to ključ odgovora na pitanje kako je uspela da se modno uzdigne. Stil koji bi se mogao nazvati “socijalističkim glamurom” dosledan je u nekim elementima kroja ili tkanina koje je volela, a istovremeno predstavlja neverbalnu poruku “običnim” ljudima posleratnog vremena da se, na primer, ne može u pozorište u vojničkim cokulama.

Luka Šarac

Priznati dizajner pomenuo je i modne znalce koji su Jovanku decenijama oblačili.

‒ Modni mag Aleksandar Joksimović, prema kome gajim veliko poštovanje, samo je jedan od autora koji su sarađivali sa njom. Nažalost, veliki deo njegovog opusa nije sačuvan, pa se raritetna skica i autentičan kostim iz kasnih sedamdesetih smatraju fantastičnim “pronalaskom”. Jovanka je sarađivala i sa ljudima iz pozorišnih radionica, kostimografima Žuži Jelinek, Anđelkom Slijepčević, Klarom Rotšild, Mirjanom Marić, ali i sa vodećim stranim i domaćim modnim kućama. Etikete na garderobi su isečene, pa je to razlog više da se dalje istraži cela kolecija i da pun odgovor na pitanje ko su bili “saputnici” na izgradnji njene modne ikonografije.

Luka Šarac

‒ Na prvi pogled je jasno da se bavila detaljima i brinula o tkaninama i krojevima onoga što je oblačila. Posebnu naklonost gajila je prema tkaninama iz grupe brokata, kao i elementima ručnog veza. Stiče se utisak da je o tim temama vodila ozbiljne konsultacije sa svojim saradnicima. U zaostavštini se nalaze brojni uzorci materijala, isečci iz novina, ali i prepiska sa dizajnerima oko finesa vezanih za haljine koje su se izrađivale. Sigurno je da je imala određene ideje, ali je istovremeno vidno da je pratila kodeks odevanja koji je protokol zahtevao. U kolikoj meri se oblačila po sopstvenom nahođenju, ostaje da do odgovora dođemo istraživanjem. Nadamo se da ćemo ljubaznošću njene sestre Nade, ukoliko poželi da sa nama podeli neke anegdote, saznati nešto više o Jovankinim ličnim izborima ‒ kaže Igor.

Muzej istorije Jugoslavije

Jovanka nije bila manekenski građena, ali je sve što bi ponela na njoj izgledalo skladno i bez greške. U čemu je tajna?

