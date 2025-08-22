Horoskop za 22. avgust: Bik u osetljivoj fazi, Rak ima problem sa sujetom

Horoskop za 22. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred vama.
Ovan
Ljubav:
Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.
Bik
Ljubav:
Nalazite se u osetljivoj fazi. Izbegavajte »teške teme« ili situacije koje Vas nepotrebno udaljavaju od voljene osobe.
Posao:
Strogo ocenjujete nečije ponašanje i situacije na poslovnoj sceni procenjujete na osnovu ličnih merila.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Blizanci
Ljubav:
Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.
Posao:
Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.
Zdravlje:
U večernjim
Rak
Ljubav:
Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.
Posao:
Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.
Zdravlje:
Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.
Lav
Ljubav:
Posao:
Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju Vaše poslovne procene.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.
Devica
Ljubav:
Nema potrebe da strahujete od istine ili da potiskujete svoje želje u društvu bliske osobe.
Posao:
Sve ima svoju granicu ili cenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima.
Zdravlje:
Olakšajte svoju savest, prijaće Vam relaksacija.
Vaga
Ljubav:
Planirajte neku omiljenu zabavu ili emotivni susret, prijaće Vam veselo društvo i nečija pažnja.
Posao:
Na Vama je da pokrenete inicijativu u dobrom pravcu, a na nekom drugom da realizuje Vaše ideje.
Zdravlje:
Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:
Posao:
Neko u Vama podstiče sumnju. Ipak, previše diskrecije sa Vaše strane ostavlja negativan utisak na okolinu.
Zdravlje:
Prijaće Vam nečija blizina ili naklonost, kao pozitivan podsticaj.
Strelac
Ljubav:
Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.
Posao:
Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.
Jarac
Ljubav:
Delujete prilično uznemireno i teže kontrolišete svoje emotivne impulse. Često gubite strpljenje pred bliskom osobom.
Posao:
Nema razloga da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da ograničava Vaš poslovni i društveni uticaj.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.
Vodolija
Ljubav:
Posao:
Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.
Zdravlje:
Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.
Ribe
Ljubav:
Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete nekog da navedete na svoje želje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da neko sumnja u Vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da ispoštujete osnovni protokol i nečiju sugestiju.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
