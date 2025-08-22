Horoskop za 22. avgust: Bik u osetljivoj fazi, Rak ima problem sa sujetom

Horoskop za 22. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred vama.

Ovan

Ljubav:

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.

Posao:

Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Bik





Blizanci

Ljubav:Nalazite se u osetljivoj fazi. Izbegavajte »teške teme« ili situacije koje Vas nepotrebno udaljavaju od voljene osobe.Posao:Strogo ocenjujete nečije ponašanje i situacije na poslovnoj sceni procenjujete na osnovu ličnih merila.Zdravlje:Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.



Ljubav:

Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.

Posao:

Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.

Zdravlje:

U večernjim

Rak

Ljubav:

Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.

Posao:

Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.

Zdravlje:

Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.

Horoskop za 22. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:



Devica

Ponekad je teško postaviti znak jednakosti između glasa razuma i uzavrelih emocija. Neko Vas izaziva na emotivnu reakciju.Posao:Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju Vaše poslovne procene.Zdravlje:Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Ljubav:

Nema potrebe da strahujete od istine ili da potiskujete svoje želje u društvu bliske osobe.

Posao:

Sve ima svoju granicu ili cenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima.

Zdravlje:

Olakšajte svoju savest, prijaće Vam relaksacija.

Vaga

Ljubav:

Planirajte neku omiljenu zabavu ili emotivni susret, prijaće Vam veselo društvo i nečija pažnja.

Posao:

Na Vama je da pokrenete inicijativu u dobrom pravcu, a na nekom drugom da realizuje Vaše ideje.

Zdravlje:

Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Škorpija

Ljubav:



Horoskop za 22. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

U susretu sa voljenom osobom važno je da tačno definišete svoje emotivne želje i spektar interesovanja koja imate.Posao:Neko u Vama podstiče sumnju. Ipak, previše diskrecije sa Vaše strane ostavlja negativan utisak na okolinu.Zdravlje:Prijaće Vam nečija blizina ili naklonost, kao pozitivan podsticaj.

Ljubav:

Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.

Posao:

Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.

Jarac

Ljubav:

Delujete prilično uznemireno i teže kontrolišete svoje emotivne impulse. Često gubite strpljenje pred bliskom osobom.

Posao:

Nema razloga da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da ograničava Vaš poslovni i društveni uticaj.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.

Vodolija

Ljubav:



Ribe

Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.Posao:Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.Zdravlje:Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Ljubav:

Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete nekog da navedete na svoje želje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da neko sumnja u Vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da ispoštujete osnovni protokol i nečiju sugestiju.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Horoskop za 22. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









